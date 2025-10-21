Μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων ετών, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με όγκο δικογραφίας περισσότερες από 60.000 σελίδες και 36 κατηγορούμενους ξεκινά στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Campus Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμωφωνα με την ΕΡΤ, η ακροαματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Campus Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο έχει ήδη διαμορφωθεί σε αίθουσα ακροατηρίου 283,75 τ.μ. με χώρους για 36 κατηγορούμενους, δικηγόρους, μάρτυρες, αλλά και δημοσιογράφους.

33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών, ενώ τρεις παραπέμπονται για πλημμελήματα. Πρόκειται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για δύο Ιταλούς τεχνικούς της εταιρείας “Hellenic Train” και ένα μέλος της επιτροπής που ενέκρινε τη μετάταξη του σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας, παρά το όριο ηλικίας που προέβλεπε ο νόμος.

Δίπλα στην κεντρική αίθουσα έχουν διαμορφωθεί βοηθητικοί χώροι: αίθουσα αναμονής μαρτύρων, χώρος δικηγόρων, φουαγιέ και αίθουσα Τύπου μόλις 17 τ.μ., κάτι που ήδη προκαλεί προβληματισμό για τις συνθήκες κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης.

Φλωρίδης: Δεν υπάρχει τέτοιος χώρος ούτε στην Αθήνα – Ξεκινήσαμε από το μηδέν



Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, και απαντώντας σχετικά, υπογράμμισε ότι η επιλογή της Λάρισας και του συγκεκριμένου χώρου ήταν αναγκαστική και οργανωμένη από νωρίς, προκειμένου η δίκη να μπορέσει να διεξαχθεί χωρίς καθυστερήσεις.

«Τέτοιος χώρος δεν υπάρχει ούτε καν στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία. Το κτίριο ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως, με σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα», τόνισε ο υπουργός.

Όπως εξήγησε, στην κύρια αίθουσα θα βρίσκονται οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και περίπου 200–250 δικηγόροι, ενώ παραπλεύρως έχουν προβλεφθεί χώροι για το κοινό, τους δημοσιογράφους, την αστυνομία και τη διάσκεψη των δικαστών.

Χωρίς πολιτικά πρόσωπα στο εδώλιο



Αναφορικά με την απουσία πολιτικών προσώπων από τη λίστα των κατηγορουμένων, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. «Τα πολιτικά πρόσωπα εξετάζονται από τη Βουλή και, αν προκύψει παραπομπή, δικάζονται από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Δεν μπορούν να δικαστούν με τη συνήθη διαδικασία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι, εφόσον παραπεμφθούν, θα υπάρξει ξεχωριστή δίκη για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Σε εκκρεμότητα η εκταφή θυμάτων



Ερωτηθείς για την εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες, καθώς «εκκρεμούν αιτήματα των ενδιαφερομένων, όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για διορισμό τεχνικού συμβούλου».

Γ. Φλωρίδης για Ρούτσι: “Η Δικαιοσύνη προσπάθησε να βρει λύση χωρίς να παραβιάσει τη διαδικασία”



Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη στάση της Δικαιοσύνης στην υπόθεση Ρούσι, υποστηρίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εκβιασμό, καθώς ξεκίνησε μια ακραία διαμαρτυρία χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «όσοι υποκίνησαν την απεργία πείνας επιχείρησαν να εκβιάσουν τη Δικαιοσύνη ώστε να ξανανοίξει η ανάκριση».

Όπως εξήγησε, «η Δικαιοσύνη προσπάθησε να βρει λύση χωρίς να παραβιάσει τη διαδικασία — ικανοποίησε το αίτημα του ανθρώπου και οδήγησε την υπόθεση στη δίκη της 23ης Μαρτίου».

