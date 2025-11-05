Για τις 25 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν με την οποία φέρεται να σχετίζεται η δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη στο Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στα επεισόδια έξω από το κλειστό “Μελίνα Μερκούρη”.

Ήδη από την πρώτη ημέρα, αναδείχθηκε έντονα το ζήτημα της ακαταλληλότητας της αίθουσας με το δικηγόρο Θεόδωρο Μαντά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να ζητά τη μεταφορά της δίκης στο Εφετείο.

Advertisement

Advertisement

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας η οικογένεια του Γιώργου Λιγγερίδη. Απέναντι στους κατηγορουμένους θα σταθούν και αστυνομικοί που είχαν δεχθεί επίθεση από οπαδούς οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ το ίδιο δήλωσε και σύλλογος αστυνομικών υπαλλήλων.

147 οι κατηγορούμενοι – 5 μέλη της ΠΑΕ Ολυμπιακός



Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που εκδόθηκε στις αρχές Απριλίου 2025, έγινε αποδεκτή η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή στο εδώλιο 147 κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, από αυτούς, 142 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του έτους 2019 έως και τις 22 Απριλίου 2024, από κοινού με άλλους άγνωστους δράστες, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από περισσότερα των τριών πρόσωπα, η οποία επιδιώκει την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων αλλά και πλημμελημάτων.

Παράλληλα, παραπέμφθηκαν και τα 5 μέλη της Διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα πλημμελήματα της υποστήριξης-χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης αθλητικής βίας.

Από το δικαστήριο απουσίαζαν οι πέντε κατηγορούμενοι από την ηγεσία της ΠΑΕ, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με δύο κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού, καθώς και άλλοι εκ των 142 που τους αποδίδονται κακουργήματα σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν είχαν δικηγόρο και έτσι ο πρόεδρος του δικαστηρίου προχώρησε σε αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων υπεράσπισης. Έτσι η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε σε είκοσι ημέρες ώστε οι νεοδιορισθέντες συνήγοροι να ενημερωθούν για τη δικογραφία.

Ανάμεσα σε εκείνους που κατά τις δικαστικές αρχές θεωρούνται βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση είναι και η ηγετική ομάδα της θύρας 7.

Advertisement

Με το βούλευμα απαλλάχθηκαν 9 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ανάμεσά τους και ο κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του αστυνομικού, λόγω εκκρεμοδικίας καθώς τότε ήταν σε εξέλιξη η δίκη του στον Πειραιά.

Σημειώνεται ότι, τον περασμένο Μάιο ο 19χρονος φυσικός αυτουργός καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά σε ισόβια για την πράξη της ανθρωποκτονίας και σε κάθειρξη 19 ετών, μετά τη συγχώνευση, για τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και για παραβάσεις του αθλητικού νόμου.

Δείτε ακόμα:

Advertisement

Πηγή: dikastiko.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ