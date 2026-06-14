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Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή, καθώς ολοκληρώθηκε η μετάβαση όλων των εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του στο Κυβερνητικό Νέφος, το γνωστό G-Cloud. Πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να μην είναι άμεσα ορατή στον πολίτη, αλλά αφορά τον πυρήνα της ακίνητης περιουσίας στη χώρα: περίπου 39 εκατομμύρια ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω σε περίπου 15 εκατομμύρια γεωτεμάχια.

Το Κτηματολόγιο, μία από τις πιο σύνθετες και ευαίσθητες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, λειτουργεί πλέον σε ενιαίο, ασφαλές και κεντρικά διαχειριζόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος των εφαρμογών και των δεδομένων του είχε αναπτυχθεί σταδιακά, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα.

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Η μετάβαση στο G-Cloud έρχεται να ενώσει αυτόν τον κατακερματισμένο ψηφιακό χάρτη, προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία, ταχύτερη απόκριση και ισχυρότερη προστασία δεδομένων.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, έδωσε το στίγμα της αλλαγής, δηλώνοντας ότι «το Κτηματολόγιο αλλάζει επίπεδο».

Όπως τόνισε, «η μετάβαση στο G-Cloud θωρακίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων και καλύτερη εξυπηρέτηση για πολίτες και επαγγελματίες».

Η σημασία της μετάβασης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν δει κανείς το μέγεθος του έργου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Ελληνικό Κτηματολόγιο αφορά περίπου 39 εκατομμύρια ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε όλη τη χώρα, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 15 εκατομμύρια γεωτεμάχια. Με απλά λόγια, πρόκειται για τον πλήρη ψηφιακό χάρτη της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα: οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα, συναλλαγές και μεταβολές.

Την ίδια ώρα, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Περίπου 27,85 εκατομμύρια δικαιώματα, δηλαδή πάνω από το 71%, βρίσκονται ήδη σε λειτουργούν Κτηματολόγιο, ενώ άλλα 10,82 εκατομμύρια δικαιώματα, σχεδόν το 28%, βρίσκονται σε φάση ανάρτησης. Παράλληλα, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Η μετάβαση στο G-Cloud αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, αλλά και πολίτες που αναζητούν στοιχεία για ακίνητα, διορθώσεις εγγραφών ή ολοκλήρωση συμβολαιογραφικών πράξεων, θα στηρίζονται πλέον σε μια πιο σταθερή και ενιαία υποδομή.

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Στην πράξη, αυτό σημαίνει λιγότερες διακοπές, καλύτερη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, ταχύτερη πρόσβαση σε στοιχεία και μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνέχεια, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Το έργο έχει και σαφή διάσταση κυβερνοασφάλειας. Το Κτηματολόγιο δεν διαχειρίζεται απλώς αρχεία. Διαχειρίζεται κρίσιμες πληροφορίες για την ιδιοκτησία, τις συναλλαγές, τις επενδύσεις, τον χωρικό σχεδιασμό και τη δημόσια διοίκηση. Η φιλοξενία των δεδομένων στο Κυβερνητικό Νέφος ενισχύει την ανθεκτικότητα των συστημάτων απέναντι σε τεχνικές αστοχίες και κυβερνοαπειλές, ενώ δημιουργεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τη διατήρηση και αξιοποίηση των αρχείων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Κτηματολόγιο προχωρά και στη μεγάλη ψηφιοποίηση των αρχείων των πρώην Υποθηκοφυλακείων. Πρόκειται για περίπου 600 εκατομμύρια σελίδες που αφορούν μεταγραφές, υποθήκες, κατασχέσεις, διεκδικήσεις και ευρετήρια. Η πλήρης ψηφιακή καταγραφή αυτού του τεράστιου αρχείου αποτελεί από μόνη της ένα από τα μεγαλύτερα έργα μετάβασης από το χαρτί στην οθόνη που έχουν γίνει ποτέ στο ελληνικό Δημόσιο.

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Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές στο Κτηματολόγιο. Μόνο το 2025 υποβλήθηκαν 560.000 ψηφιακές συναλλαγές, ενώ μέσα στο 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 185.000. Παράλληλα, από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε λειτουργία 12 νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, χαρακτήρισε τη μετάβαση στο G-Cloud έργο με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των δεδομένων, τη σταθερότητα των υπηρεσιών και την καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026 παραμένει ο μεγάλος στόχος. Μέχρι τότε, το βάρος πέφτει στη διαχείριση των εκκρεμοτήτων, στην ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων και στη μετάβαση της χώρας σε καθεστώς πλήρως λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου.

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Για την αγορά ακινήτων, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ζήτημα ασφάλειας δικαίου, διαφάνειας και ταχύτητας στις συναλλαγές. Όσο πιο αξιόπιστο και λειτουργικό είναι το Κτηματολόγιο, τόσο πιο καθαρές γίνονται οι μεταβιβάσεις, οι επενδύσεις, οι διορθώσεις και ο χωρικός σχεδιασμός.

Με άλλα λόγια, η μετάβαση στο G-Cloud δεν αφορά μόνο τους server του Δημοσίου. Αφορά την καθημερινότητα του ιδιοκτήτη, του επαγγελματία, του επενδυτή και τελικά την ίδια τη σχέση του πολίτη με το κράτος.

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