Μια ομάδα υ 5-6 ατόμων ήταν αυτή που επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως οι δράστες «εμφανίστηκαν από διαφορετικά σημεία. Προκάλεσαν φθορές και σε υπηρεσιακό όχημα. Διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο προς διαφορετικές κατευθύνσεις».

Advertisement

Advertisement

Επίθεση με μολότ… στο ΑΤ Κυψέλης – Έγιναν 14 προσαγωγές Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ….https://t.co/b1nEDBizSY pic.twitter.com/NlrznzEv21 — Police-Voice (@PoliceVoice) December 8, 2025

Τόνισε πως «υπάρχει καλό βιντεοληπτικό στην περιοχή αν και τα άτομα είχα καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όπως έχουμε δει στο σημείο προσέγγισαν από μεγάλη απόσταση με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

«Είναι μια εγκληματική πράξη γιατί η επίθεση με μολότοφαποτελεί απόπειρα ανθρωποκτονίας» είπε η κυρία Δημογλίδου, η οποία διευκρίνισε ότι «υπήρχε σκοπός και είναι σημαντική η κατάθεσή του. Η πρώτη του κίνηση ήταν να ζητήσει ενισχύσεις και να σβήσει την πυρκαγιά».

Μετά την επίθεση έγιναν 14 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ, με όλα τα άτομα να αφήνονται ελεύθερα λίγες ώρες αργότερα.