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Οι αρχές διεξάγουν έρευνες σε ολόκληρη την επικράτεια για τον εντοπισμό του δραπέτη, ο οποίος εντοπίστηκε τελευταία φορά σε κατάστημα της Αττικής.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της αστυνομίας προειδοποιεί τους πολίτες για τις συνεχιζόμενες απάτες από επιτήδειους που παριστάνουν τους υπαλλήλους εταιρειών ενέργειας.

Οι αρχές τονίζουν ότι κανένας υπάλληλος δεν ζητά χρήματα ή τιμαλφή και καλούν τους πολίτες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

Η αστυνομία σχεδιάζει νέες ενημερωτικές καμπάνιες, ενώ οι πολίτες συμβάλλουν ήδη στη σύλληψη δραστών ειδοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

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Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατείτο μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει.

Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καταδικασμένος βαρυποινίτης όφειλε να παρουσιαστεί στις 8:00 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

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Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια, με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της Λ. Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στο beach bar, ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι που είχε βγει με άδεια από τις Φυλακές Δομοκού.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για την 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, η κα Δημογλίδου τοποθετήθηκε και για το φαινόμενο των συνεχιζόμενων απατών σε βάρος πολιτών από επιτήδειους που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι χρησιμοποιείται σταθερά ο ίδιος τρόπος δράσης (modus operandi) και απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες: κανένας πραγματικός υπάλληλος οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής εταιρείας δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την απομάκρυνση ή την παράδοση τιμαλφών και χρηματικών ποσών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευθύνη των νεότερων ηλικιακά πολιτών να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους, οι οποίοι αποτελούν τα συχνότερα θύματα καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης. Πάντως, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, παρατηρείται ήδη αυξημένη εγρήγορση των πολιτών, οι οποίοι ειδοποιούν εγκαίρως την αστυνομία, συμβάλλοντας έτσι στη σύλληψη δρασταών επ’ αυτοφώρω.

Τέλος, η Ελληνική Αστυνομία επεξεργάζεται νέες ενημερωτικές πρωτοβουλίες και καμπάνιες για την ενημέρωση των πολιτών, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.