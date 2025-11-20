Σε μια νέα επιχείρηση καθαριότητας προχωρούν ο Δήμος Αθηναίων και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, με την αποσυμφόρηση δρόμων της πόλης από εγκαταλελειμμένα δίκυκλα.

Η δράση αφορά τις 7 κοινότητες της Αθήνας, ενώ σύμφωνα με την αντιδήμαρχο, τις επόμενες εβδομάδες έχει προγραμματιστεί η 1η και 2η κοινότητα Αθηνών. Σήμερα (20/11) η αρμόδια υπηρεσία του δήμου βρέθηκε στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και στην οδό Αχαρνών.

𝝘𝝴𝞀𝝰𝝼ός 𝞂𝝶𝝹ώ𝝼𝝴𝝸 𝝿𝝰𝞀𝝰𝞃𝝶𝝻έ𝝼𝝰 𝝻𝝶𝞆𝝰𝝼ά𝝹𝝸𝝰 𝞂𝞃𝝾 𝝹έ𝝼𝞃𝞀𝝾 𝞃𝝶ς 𝝖𝝷ή𝝼𝝰ς



«Μιλάμε για 141 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα τα οποία έχουν καταγραφεί και άλλα 241 στην 2η κοινότητα. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Σίγουρα οι θέσεις στάθμευσης για μια πόλη σαν την Αθήνα είναι πολύ σημαντικές, αλλά το νομικό πλαίσιο αναφέρει ότι τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν στέρεα απόβλητα», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Μπέη.