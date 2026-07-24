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Η τελευταία σοφία λέει ότι όποιος πήρε δίπλωμα οδηγώντας αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει χειροκίνητο. Πρόστιμα, κυρώσεις, παραβάσεις. Δηλαδή έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου, αλλά όχι… ολόκληρου αυτοκινήτου. Έχεις δίπλωμα για τη μισή οδήγηση.

Και τώρα η αφελής μου απορία.

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Αν το χειροκίνητο κιβώτιο θεωρείται τόσο δύσκολο και τόσο σημαντικό ώστε να απαγορεύεται η οδήγησή του, γιατί δεν υποχρεώνουν όλους τους υποψήφιους οδηγούς να το μαθαίνουν από την αρχή; Δεν είναι πιο λογικό να αποκτά κανείς πλήρη γνώση και μετά να επιλέγει αν θέλει να οδηγεί αυτόματο ή χειροκίνητο;

Αλλά όχι. Η λογική στις μέρες μας θεωρείται παλιομοδίτικη.

Με αυτή την ταχύτητα που νομοθετούμε, προβλέπω σύντομα νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πήρες δίπλωμα σε αυτοκίνητο με αυτόματα φώτα; Απαγορεύεται να ανάψεις διακόπτη μόνος σου.

Έμαθες με αισθητήρα βροχής; Ξέχνα τους υαλοκαθαριστήρες. Δεν έχεις την απαραίτητη… πιστοποίηση.

Το αυτοκίνητο είχε αυτόματο παρκάρισμα; Απαγορεύεται να παρκάρεις μόνος σου. Ελλοχεύει κίνδυνος… υπερβολικής πρωτοβουλίας.

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Και αν είχε ηλεκτρικό χειρόφρενο, μην τολμήσεις να τραβήξεις ποτέ μηχανικό. Μπορεί να χρειαστεί ειδικό σεμινάριο.

Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάποια μέρα δούμε ξεχωριστό δίπλωμα για κορνάρισμα, άλλο για τη μεγάλη σκάλα των φώτων και πιστοποιητικό… χρήσης αλάρμ.

Το πιο αστείο όμως είναι το πρακτικό.

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Αφήνεις το αυτόματο αυτοκίνητό σου στο συνεργείο και σου δίνουν όχημα αντικατάστασης με χειροκίνητο κιβώτιο. Τι κάνεις; Παίρνεις ταξί; Περιμένεις να επιστρέψει το δικό σου; Ή τηλεφωνείς σε οδηγό με… κατάλληλη άδεια;

Και αν αύριο θελήσεις να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο χειροκίνητο επειδή είναι οικονομικότερο, πιο αξιόπιστο ή απλώς αυτό βρήκες; Θα ξαναδώσεις εξετάσεις; Θα ξαναπληρώσεις μαθήματα; Θα αποκτήσεις… δίπλωμα δεύτερης έκδοσης;

Η τεχνολογία είναι υπέροχη όταν υπηρετεί τον άνθρωπο. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ο άνθρωπος εκπαιδεύεται να υπηρετεί την τεχνολογία.

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Ο σωστός οδηγός δεν πρέπει να ξέρει μόνο να πατάει γκάζι και φρένο. Πρέπει να γνωρίζει το όχημά του από την αρχή μέχρι το τέλος. Να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί, να μπορεί να το χειριστεί σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο όταν όλα τα κάνει ο υπολογιστής.

Γιατί διαφορετικά δεν θα βγάζουμε οδηγούς. Θα βγάζουμε… χειριστές οικιακών συσκευών με τέσσερις ρόδες.

Και μια τελευταία πρόταση προς όσους νομοθετούν: πριν εκδώσετε το επόμενο δίπλωμα οδήγησης, εκδώστε πρώτα ένα… δίπλωμα κοινής λογικής. Εκεί, φοβάμαι, οι εξετάσεις που θα περάσετε, θα είναι πραγματικά δύσκολες.

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