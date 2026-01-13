Στο ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου συζητήθηκε εκ νέου η υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με τον αντεισαγγελέα Κωνσταντίνο Σοφουλάκη να εισηγείται την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης που αφορά τη μη αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου στον Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η υπόθεση επανήλθε στο Ανώτατο Δικαστήριο για τρίτη φορά, αυτή τη φορά κατόπιν προσφυγής της υπεράσπισης του καταδικασμένου ειδικού φρουρού, μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας που οδήγησε στην επαναφορά της ποινής των ισοβίων και στην επιστροφή του στη φυλακή.

Η ακροαματική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ένταση, με αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχείρησε να καταθέσει υπόμνημα, ενώ η συνήγορος υπεράσπισης Βάσω Πανταζή αντέτεινε ότι η παρουσία της οικογένειας ως πολιτική αγωγή δεν προβλέπεται δικονομικά, τονίζοντας την ανάγκη θεσμικής προστασίας και απορρίπτοντας αιτιάσεις περί ασυλίας.

Μετά από σύντομη διακοπή, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η μητέρα του Αλέξη επιθυμεί την οριστική περάτωση της υπόθεσης, καταγγέλλοντας παράλληλα τη διακίνηση ύβρεων και απειλών σε βάρος της κατά τη δευτεροβάθμια εκδίκαση, καθώς και την ενεργοποίηση παρασκηνιακών μηχανισμών. Στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε η Πρόεδρος της έδρας, σημειώνοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις οδήγησαν στην απόρριψη του ελαφρυντικού.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η απόφαση του Εφετείου Λαμίας ως προς το ελαφρυντικό θα έπρεπε να αναιρεθεί.