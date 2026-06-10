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Για μια διαφωνία που φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή ένα τσιγάρο, ένας 55χρονος άνδρας κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη ζωή του 63χρονου φίλου του στη Ρόδο. Η δολοφονία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία σημειώθηκε την Κυριακή 8 Ιουνίου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη και να του ασκούν δίωξη για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση στις Καλυθιές Ρόδου, ο 55χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό και προηγούμενη νοσηλεία στο ψυχιατρείο της Λέρου, τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι στον λαιμό, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του.

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Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που το θύμα καθάριζε πατάτες σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες με αφορμή τα τσιγάρα.

Κατά την απολογία του, ο 55χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η ένταση προκλήθηκε επειδή το θύμα τον πίεζε επίμονα να του δώσει περισσότερα τσιγάρα. Όπως υποστήριξε, τότε χρησιμοποίησε το μαχαίρι και το έστρεψε προς τον λαιμό του 63χρονου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratiki.gr.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν τον 63χρονο νεκρό, ενώ ο φερόμενος δράστης βρέθηκε με αίματα πάνω του.