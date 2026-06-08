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Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η συγκατοίκηση δύο φίλων στη Ρόδο, καθώς ο ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του ύστερα από τραυματισμό με μαχαίρι, μετά από επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών, ενώ άγνωστα παραμένουν προς το παρόν τα αίτια του αιματηρού περιστατικού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση φιλίας, ενώ ο ένας – 55 ετών – φέρεται να είχε παραχωρήσει στέγη στον άλλον, φιλοξενώντας τον στον χώρο όπου διέμενε. Η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, στοιχείο που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.



Πριν λίγη ώρα, οι δύο άνδρες ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε. Κατά πληροφορίες, αμφότεροι ενδέχεται να τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, παράγοντας που εξετάζεται ως προς τον ρόλο που έπαιξε στην κλιμάκωση της έντασης. Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο καβγάς είχε φτάσει σε οριακό σημείο, ο ένας από τους δύο φέρεται να έστρεψε μαχαίρι εναντίον του άλλου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.



Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχής, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν τελεσφόρησαν. Ο άνδρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη διακομιδή του, μετατρέποντας ένα επεισόδιο βίας σε υπόθεση ανθρωποκτονίας.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την υπόθεση έχουν ήδη αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα την αλληλουχία των γεγονότων. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ξέσπασε η διαμάχη, η αφορμή που πυροδότησε την αντιπαράθεση, καθώς και το κατά πόσον το θανατηφόρο πλήγμα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή είχε προηγηθεί κάποια διαφορά που σιγόκαιγε ανάμεσα στους δύο άνδρες.



Οι αρμόδιοι αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταξύ τους σχέση, τις συνθήκες της κοινής διαμονής τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τις ώρες πριν από το φονικό. Η πορεία της έρευνας θα κρίνει τόσο τον ακριβή χαρακτηρισμό της πράξης όσο και τα επόμενα δικαστικά βήματα.



Σημειώνεται πως ο δράστης έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ