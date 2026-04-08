Στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, τη διασύνδεση των φοιτητών του Τμήματος με την αγορά εργασίας και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μέσα από στρατηγικές δράσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής δράσεις:

Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας

Α) Νέα Εκδοτική Σειρά:

Εγκαινιάζεται η σειρά «Δημόσια Διοίκηση-Administratio Publica» (σε συνεργασία με το ΕΚΤ), η οποία φιλοξενεί επιστημονικές μονογραφίες, συλλογικούς τόμους και κλασικούς Παντειακούς Δασκάλους: https://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/bookspub/index,

Email: [email protected].

Β) Εργαστήριο Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης (Ε.Δη.Δι.):

Έναρξη της λειτουργίας του με εκδήλωση για επίκαιρα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης τον Νοέμβριο του 2025 και τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Μάρτιο του 2026.

Γ) Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων:

Από τον Οκτώβριο του 2025, λειτουργεί εξειδικευμένο σεμινάριο για την υποστήριξη και ανατροφοδότηση των υποψηφίων διδακτόρων Δημοσίου Δικαίου.

Δ) Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου:

Εκδήλωση για τις Προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση διατάξεων προστασίας προσωπικών δεδομένων (Digital Omnibus), τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για έλεγχο των συνόρων και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση τον Φεβρουάριο του 2026.

Ε) Εργαστήριο Κυβερνητικής Πολιτικής και Τοπικής αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης

Στ) Εργαστήριο Διοικητικού Δικαίου

Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας και Σταδιοδρομία

Το Τμήμα επενδύει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του μέσω:

Α) Ψηφιακού Αποθετηρίου Βιογραφικών:

Μια νέα πλατφόρμα (https://cvrepo-pubadmin.panteion.gr/) όπου τελειόφοιτοι και απόφοιτοι αναρτούν το βιογραφικό τους προς αξιολόγηση από εγκεκριμένους εργοδότες για πρακτική άσκηση ή πρόσληψη.

Β) Ημέρας Καριέρας:

Πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο 2025, με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών.

Γ) Ενημέρωσης για τον Δημόσιο Τομέα:

Διοργανώθηκε τον Νοέμβριο 2025 διαδικτυακή δράση για τις προοπτικές εισαγωγής στην

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, με τη συμμετοχή των Προέδρων των αντίστοιχων φορέων.

Δ) Διοργάνωσης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων:

Κλιμάκιο της Deloitte εκπαίδευσε τον Νοέμβριο του 2025 τους φοιτητές στις ήπιες δεξιότητες. Ομάδα της PwC προσήλθε τον Μάρτιο 2026 στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και ενημέρωσε τους τεταρτοετείς φοιτητές αναφορικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα προσφέρει η Εταιρεία σε φοιτητές του Τμήματος στους χώρους της Εταιρείας. Τον Απρίλιο του 2026 προγραμματίζεται εκπαίδευση των φοιτητών στα γραφεία της KPMG.

Ε) Διοργάνωσης Μαθήματος «Παίγνιο Επιχειρήσεων με Τεχνολογίες Πληροφορικής»:

Οι φοιτητές συμμετείχαν σε Ομάδες-Επιχειρήσεις», «Περιόδους Παιγνίου», «Συνελεύσεις Μετόχων»

Στ) Διοργάνωσης Ρητορικών Διαγωνισμών:

Οι φοιτητές συμμετείχαν σε ρητορικούς διαγωνισμούς και αξιολογήθηκαν από Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, δημοσιογράφους, εκπροσώπους της αγοράς και καθηγητές άλλων πανεπιστημίων.

Ζ) Διαγωνισμού για λήψη υποτροφίας για την καλύτερη διατριβή στην ΤΝ: Χορήγηση υποτροφίας από την ΕΥ για την καλύτερη διατριβή στον τομέα της ΤΝ.

Διεθνοποίηση και Συνεργασίες

Α) Αγγλόφωνη Διδασκαλία:

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών προσφέρεται σε όλους τους φοιτητές των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών το μάθημα “Introduction to Digital Law” ενισχύοντας τις ψηφιακές και γλωσσικές δεξιότητες.

Β) Στρατηγικές Συμμαχίες:

Υπεγράφησαν Μνημόνια Συνεργασίας με σημαντικούς φορείς όπως η Ακαδημία Κύπρου, η ΑΑΔΕ, το ΕΑΠ και η PwC.

Γ) Διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης με την Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων:

Τον Απρίλιο του 2026 διοργανώνεται επιστημονική εκδήλωση με θέμα τη σχέση εθνικού Συντάγματος και Ενωσιακού Δικαίου.

Δ) Αιγίδα του Τμήματος στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του

Συμβουλίου της Επικρατείας:

Το Τμήμα θέτει υπό την αιγίδα του συνέδριο που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 με θέμα: «Διοικητική Παραγραφή: Επιστημονικές και Νομολογιακές Εξελίξεις».

Καινοτομία και Επικοινωνία

Α) Videocasts:

Παραγωγή σειράς συνεντεύξεων με εξέχουσες προσωπικότητες της δημόσιας διοίκησης (π.χ. Α. Παπαϊωάννου, Β. Έξαρχος, Ι. Κριάρη, Ελ. Ξανθάκη, Σπ. Δημητρίου).

Β) Ανοιχτός Δίαυλος Επικοινωνίας:

Το Τμήμα καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να καταθέσει τα σχόλιά της στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].