Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον Δροσιά όταν ένας 38χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τα δραματικά γεγονότα, τα οποία ξεκίνησαν με την κραυγή του τραυματία και κατέληξαν σε νέα πυρά από έναν μαυροφορεμένο άνδρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Advertisement

Advertisement

Όπως είπε «το πρωί κατά 6:20 ακούσαμε έναν κρότο και μετά κάποιον να λεέι “βοήθεια με πυροβόλησαν. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε πού ήταν». Κατά την ίδια μαρτυρία, στη συνέχεια «βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε “πού είναι ο άνδρας;”. Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές».

«Εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, επιστρέψαμε με τους αστυνομικούς και τον βρήκαμε μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και τα πόδια».

Του είχε στήσει καρτέρι

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς το θύμα, ένας άνδρας τον περίμενε επί της οδού Σταμάτας κρυμμένος πίσω από κάτι θάμνους, μπροστά από το σπίτι του.

Μόλις ο 38χρονος βγήκε από το κτίριο, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές και τράπηκε σε φυγή. Ήδη το θύμα έχει μιλήσει στις αρχές για το πιθανό κίνητρο τής επίθεσης, που φαίνεται πως είναι οι οικογενειακές διαφορές.

Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να διαπιστωθεί αν όντως είναι αυτός ο δράστης αλλά και που πήγε μετά τους πυροβολισμούς ώστε να τον βρουν και να τον συλλάβουν.