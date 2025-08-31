Στη Κρήτη αποκαλύφθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκληματικά κυκλώματα των τελευταίων ετών, με 48 συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, «εγκέφαλοι» της οργάνωσης φέρονται να είναι δύο αδέλφια, γνωστά πρόσωπα στην τοπική κοινωνία, εκ των οποίων ο ένας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως ιδιοκτήτης beach bar και ξενοδοχείου. Οι έρευνες εναντίον τους ξεκίνησαν μετά από την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε μοτοσικλέτα αστυνομικού της Ασφάλειας Χανίων, ο οποίος στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε σύλληψη ατόμου για διακίνηση ναρκωτικών. Οι αρχές εκτιμούν πως επρόκειτο για απόπειρα αντιποίνων.

Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχε συλληφθεί το ένα από τα δύο αδέλφια και στο σπίτι του είχαν βρεθεί εκρηκτικές ύλες, στοιχείο που αποτέλεσε αφετηρία για την περαιτέρω έρευνα. Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση μετά την αλλαγή στη διοίκηση της Αστυνομίας στα Χανιά και την ανάληψη της έρευνας από αξιωματικούς που μετακινήθηκαν από την Αθήνα.

Η οργάνωση φέρεται να διατηρούσε πολυεπίπεδη εγκληματική δράση, με εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το κύκλωμα είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του σε όλο το νησί, ενώ εκτιμάται ότι για χρόνια ένιωθε «άτρωτο», καθώς στις τάξεις του υπήρχαν ένστολοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πολεμικά τουφέκια, πιστόλια, οχήματα και άλλα ευρήματα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, καθώς και δύο στρατιωτικοί – ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το Cretalive παρούσα υπόθεση πάντως φέρεται να σχετίζεται με εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις που αναπόφευκτα υποκίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών της Ασφάλειας και έκριναν ότι έπρεπε να ψαχτεί σε βάθος καθώς το υπόβαθρο είναι τεράστιο. Το πρώτο σοβαρό περιστατικό ήταν η πυροδότηση βόμβας έξω από το σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, τον Ιανουάριο του 2024. Για την υπόθεση αυτή υπήρξαν δύο συλλήψεις, ενώ ακολούθησαν καταδίκες.

Ένα χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 2025, η ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε μπροστά σε μία άλλη μεγάλη «έκπληξη»: στην κατοχή 36χρονου που είχε συλληφθεί 24ωρα πριν με όπλα και 1,5 κιλό κοκαϊνη, εντόπισαν αποθήκες με εκρηκτικές ύλες και δύο έτοιμες βόμβες. Από τότε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούσαν ότι υπήρχε διασύνδεση με την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στον αστυνομικό και έτσι αποφάσισαν να θέσουν τις έρευνες σε άλλη βάση. Αποτέλεσμα αυτής της πολύμηνης έρευνας είναι η επιχείρηση-μαμούθ με τις 48 συλλήψεις.