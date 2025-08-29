Τέλος έλαβε η ανακριτική διαδικασία για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Αρχίζει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δίκης, η οποία θα λάβει χώρα ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από σήμερα (29/8) ξεκίνησαν να αποστέλλονται στους διαδίκους οι κλήσεις γνωστοποίησης πέρατος της κύριας ανάκρισης. Μένει τώρα να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης της δίκης.

Ολοκληρώθηκε η ανάκριση

Οι κύριες εκκρεμότητες στην ανάκριση αφορούσαν αφενός την παράδοση του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αφετέρου τις τελευταίες αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Το πόρισμα της ΔΑΕΕ παραδόθηκε προχθές (27/8), ενώ η έκθεση του ΓΧΚ σήμερα (29/8) το πρωί.

Σύμφωνα με το dikastiko, η εκκρεμότητα που αφορά τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες για να εξετάσει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κ. Α. Καραμανλή.

Υπενθυμίζεται πως από χθες (28/8), βρίσκεται στα χέρια του εφέτη-ανακριτή το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ακολούθησε τη μετωπική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.