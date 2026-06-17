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Μέσα σε λίγα 24ωρα θανατώθηκαν 3 αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία, ανάμεσα στις οποίες και η μικρή Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που περιέθαλπε η μη κερδοσκοπική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Τώρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, «Νέμεσις» έχει επικηρύξει τους υπεύθυνους για τις κτηνωδίες με 3.000 ευρώ.

Μετά τα τραγικά αυτά περιστατικά με τις νεκρές αρκούδες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι «Νέμεσις» επικήρυξε με το ποσό των 3.000 ευρώ τον ή τους δράστες και κάλεσε όποιον μπορεί να δώσει ασφαλείς πληροφορίες να επικοινωνήσει. Στην ανάρτηση στο Facebook αναφέρεται πως θα υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια ενώ καταγγέλλονται ως «ηθικοί αυτουργοί τα σάιτ των κυνηγών και μεμονωμένοι κυνηγοί».

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Για τον θάνατο των ζώων, και ιδιαίτερα για την μικρή Κίρκη, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έκανε λόγο για την απουσία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οργανωμένης πρόληψης και άμεσης παρέμβασης από τους αρμόδιους μηχανισμούς σε σημερινή ανακοίνωσή της με αφορμή τον θάνατο των αρκούδων.

Δύο από τις αρκούδες σκοτώθηκαν από πυροβόλο όπλο και μία, η Κίρκη, από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Το πρώτο περιστατικό είχε σημειωθεί στο Πυλωρί Κοζάνης όπου ένα αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό αφού πυροβολήθηκε πισώπλατα. Το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμού, επίσης πισώπλατου, αφορά μια μεγάλη αρσενική αρκούδα 8 ετών, στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.