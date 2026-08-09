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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μήλο, όπου ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε πάνω στα χαρακτηριστικά «σεληνιακά» πετρώματα του Σαρακήνικου, προκειμένου οι επιβαίνοντες να απολαύσουν ανενόχλητοι το μπάνιο τους.

Η εικόνα από το δημοφιλές και προστατευόμενο τοπίο του νησιού προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το Σαρακήνικο έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τους λάθος λόγους. Προηγήθηκαν οι εικόνες που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με τη δημιουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή και τώρα στο προσκήνιο ήρθε ένα… διαφορετικό είδος «παρέμβασης».

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Στα πλάνα που καταγράφηκαν, φαίνεται το ελικόπτερο να προσγειώνεται πάνω στα λευκά πετρώματα της παραλίας. Αμέσως μετά, αποβιβάζονται οι επιβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια εγκαταλείπουν προσωρινά το κόκκινο ελικόπτερο και κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να δροσιστούν.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο επιχειρηματίας της Μήλου, Μ. Κυρίτσης, ξεκαθαρίζοντας πως οι εικόνες δεν αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο ίδιος κατήγγειλε την πράξη, κάνοντας λόγο για «τεράστιες απερισκεψίες» σε έναν χώρο που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενος εξαιτίας της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και του μοναδικού του κάλλους.