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Η συνεργάτιδα της ηθοποιού τόνισε ότι η ίδια χαίρει καλής υγείας για την ηλικία της και αναγνωρίζει κανονικά τα οικεία της πρόσωπα.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η ηθοποιός δεν έχει ενημερωθεί για την απώλεια του συντρόφου της για λόγους προστασίας της ψυχολογικής της κατάστασης.

Τέλος, η κυρία Ευστρατιάδου ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό προς το πρόσωπο της καλλιτέχνιδας αποφεύγοντας τις ανακρίβειες.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της στα δημοσιεύματα που αφορούν την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ακόμη και οικεία της πρόσωπα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι καλά και απολύτως ευτυχισμένη, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτή την ηλικία.

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Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ξέσπασε κατά των δημοσιευμάτων που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, δίνοντας τη δική της απάντηση για όσα γράφονται, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πραγματικά απορώ και είμαι πάρα πολύ θυμωμένη για μία ακόμα φορά. Έχω πει επανειλημμένως για τον κίτρινο τύπο, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν μία πένα και γράφουν όλες αυτές τις ανακρίβειες, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που γράψανε σήμερα. Είμαι έξαλλη. Και τους προκαλώ να έρθουν να το διαπιστώσουν. Η Ζωζώ είναι καλά, ούτε καθηλωμένη στο κρεβάτι είναι, ούτε τίποτα. Έχει περιποίηση, φροντίδα και είναι πολύ καλά. Όσον αφορά την υγεία της, έχει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει μία γυναίκα της ηλικίας της».

Όπως επισήμανε, αναγνωρίζει όλα τα πρόσωπα με τα οποία έρχεται σε επαφή: «Τους αναγνωρίζει και συζητάμε και θυμάται τα παλιά. Γελάμε, βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε τις εκπομπές, της τραγουδάμε. Αλλά έτσι θέλουν να λένε για να πουλάνε τις παλιοφυλλάδες θα έλεγα. Γιατί το κάνουν αυτό σε κάποιους καλλιτέχνες, σε εισαγωγικά μύθους, που μαζί τους, όταν θα φύγουν, κλείνει και μία εποχή; Γιατί το κάνουν αυτό; Η κυρία Σαπουντζάκη είναι προστατευμένη από όλα και από όλους. Είναι ευτυχισμένη, θα έλεγα».

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στη συνέχεια, ανέφερε πως η ηθοποιός δεν έχει ενημερωθεί πως ο σύντροφός της έχει φύγει από τη ζωή, γιατί φοβούνται για την αντίδρασή της: «Όσον αφορά τον σύντροφό της, για τον οποίο κάτι τέτοιο αναφέρει πάλι η εφημερίδα, φυσικά και, τον ζητάει τον σύντροφό της, μπορώ και την προστατεύω από το να της πω για την απώλειά του. Δεν θέλω, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Δεν τον ζητάει κάθε μέρα. Και βγαίνουμε και έξω, πάμε και βόλτα. Με το αναπηρικό; Ναι, με το αναπηρικό. Ναι, την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της. Από εκεί και πέρα δεν είναι στο κρεβάτι», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε εάν πρόκειται να κινηθεί νομικά για τα ψευδή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η ίδια ζήτησε απλά να την αντιμετωπίζουν με σεβασμό: «Τι να κινηθώ νομικά; Τι να πω; Και σε ποιον; Θα ήθελα πραγματικά να σέβονται και να σκέφτονται πριν γράψουν κάτι για την αγαπημένη μας Ζωζώ. Και απορώ πώς, χωρίς να ρωτήσουν πραγματικά για την κατάστασή της, βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα», είπε.