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Ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα με τους τελικούς πίνακες δικαιούχων, των επιταγών (vouchers) τροφείων για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ

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Αξίζει να σημειωθεί πως η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του αιτούντος. Οι γονείς μπορούν να δουν τα στοιχεία της αίτησής τους, τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν, αλλά και τυχόν παρατηρήσεις ή εκκρεμότητες που είχαν καταγραφεί κατά τον αρχικό έλεγχο.

Μετά την υποβολή και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες θα δώσουν στους γονείς την τελική απάντηση για το εάν δικαιούνται ή όχι το σχετικό voucher.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συνολικά 158.009 παιδιά και ΑμεΑ λαμβάνουν voucher για το έτος 2026-2027 σε σύνολο 199.138 έγκυρων αιτήσεων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται, από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής.