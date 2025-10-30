Ανοίγει ξανά σήμερα (30/10) η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με την υπουργό, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια στα vouchers για την ένταξη περισσότερων παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

– Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000

– Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000

– Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000

– Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000.

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά:

– Με 6 παιδιά: από €42.000 σε €47.000

– Με 7 παιδιά: από €42.000 σε €50.000

– Με 8 παιδιά: από €42.000 σε €53.000

– Με 9 παιδιά: από €42.000 σε €56.000

– Με 10 παιδιά: από €42.000 σε €59.000

Τα ποσά αυτά προκύπτουν μετά και τον συνυπολογισμό της διπλής αύξησης — την αύξηση των 2.000 ευρώ έως και τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των 44.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί από τα έξι και πάνω.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Β’ πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026 θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

«Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνουμε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ποτέ τα εισοδηματικά κριτήρια δεν ήταν τόσο υψηλά – καλύπτουμε πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, που για πρώτη φορά αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα», ανέφερε η υπουργός.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

