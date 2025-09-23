Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία και σε αρκετές περιοχές ακόμα της χώρας, καθώς η ευλογιά των προβάτων καταστρέφει τα κοπάδια τους, με τον Κώστα Τσιάρα, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προειδοποιεί με lockdown.

Η έξαρση του άκρως μεταδοτικού ιού απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές των τροφίμων και να επηρεάσει τις ποσότητες στην παραγωγή φέτας.

Advertisement

Advertisement

«Η μονάδα μας… τώρα είναι στο μηδέν, η οικογένειά μας είναι στο μηδέν», περιγράφει ο Γιώργος Τασιούλης, κτηνοτρόφος στη Θεσσαλία και πατέρας τριών παιδιών. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, και τα 900 πρόβατά του θανατώθηκαν και θάφτηκαν λίγα μέτρα από το αγρόκτημά του στον Δήμο Κιλελέρ.

Γιώργος Τασιούλης – Κτηνοτρόφος στη Θεσσαλία

Ο Τασιούλης είχε επενδύσει σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από το 2020 για να εκσυγχρονίσει τη μονάδα εκτροφής του. Τώρα επικρατεί σιωπή. Συνολικά στη Θεσσαλία, πάνω από 260.000 πρόβατα και κατσίκες, περίπου το 2% του εθνικού ζωικού κεφαλαίου, θανατώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο Δήμος Κιλελέρ είναι μία από τις περιοχές που επλήγη περισσότερο, ενώ «η κατάσταση είναι απόλυτη καταστροφή», κατά τον κτηνοτρόφο. Συνολικά, η Θεσσαλία παράγει το 15% του κρέατος προβάτων και αιγών της Ελλάδας και σχεδόν το ένα τρίτο του γάλακτος και της φέτας της χώρας.