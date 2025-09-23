Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία και σε αρκετές περιοχές ακόμα της χώρας, καθώς η ευλογιά των προβάτων καταστρέφει τα κοπάδια τους, με τον Κώστα Τσιάρα, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προειδοποιεί με lockdown.
Η έξαρση του άκρως μεταδοτικού ιού απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές των τροφίμων και να επηρεάσει τις ποσότητες στην παραγωγή φέτας.
«Η μονάδα μας… τώρα είναι στο μηδέν, η οικογένειά μας είναι στο μηδέν», περιγράφει ο Γιώργος Τασιούλης, κτηνοτρόφος στη Θεσσαλία και πατέρας τριών παιδιών. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, και τα 900 πρόβατά του θανατώθηκαν και θάφτηκαν λίγα μέτρα από το αγρόκτημά του στον Δήμο Κιλελέρ.
Ο Τασιούλης είχε επενδύσει σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από το 2020 για να εκσυγχρονίσει τη μονάδα εκτροφής του. Τώρα επικρατεί σιωπή. Συνολικά στη Θεσσαλία, πάνω από 260.000 πρόβατα και κατσίκες, περίπου το 2% του εθνικού ζωικού κεφαλαίου, θανατώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.
Ο Δήμος Κιλελέρ είναι μία από τις περιοχές που επλήγη περισσότερο, ενώ «η κατάσταση είναι απόλυτη καταστροφή», κατά τον κτηνοτρόφο. Συνολικά, η Θεσσαλία παράγει το 15% του κρέατος προβάτων και αιγών της Ελλάδας και σχεδόν το ένα τρίτο του γάλακτος και της φέτας της χώρας.