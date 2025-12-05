Στη σύλληψη ενός φαρμακοποιού, μίας ειδικευόμενης ιατρού και ενός 58χρονου γιατρού προχώρησαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος με εικονικές συνταγογραφήσεις, με τις οποίες φέρονται να ζημίωσαν με 435.000 ευρώ τον ΕΟΠΥΥ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που προηγήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, κατά περιόδους, οργανωμένη ομάδα (συμμορία), στο πλαίσιο της οποίας επιδίωκαν, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο και κατ’ επάγγελμα, να τελούν απάτες, να επεξεργάζονται παράνομα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προβαίνουν σε πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις, σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ως προς τον τρόπο δράσης, κάθε μέλος της εγκληματικής ομάδας είχε συγκεκριμένο ρόλο. Αρχηγός ήταν ο 34χρονος φαρμακοποιός, ενώ οι υπόλοιποι 7 ήταν ιατροί, από τους οποίους οι 3 ειδικευόμενοι. Μέσω ενός σταθερού δικτύου και αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους δομές, εντόπιζαν ΑΜΚΑ, εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αποκομίζοντας κέρδη σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΛ.ΑΣ.

Οι συνταγογραφήσεις αφορούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και άτομα που κατοικούν στο εξωτερικό, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις, όπως συνταγογράφηση γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες.

Στη συνέχεια, μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων και λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις, ενώ προχωρούσαν και στην παράνομη εμπορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος. Τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιελάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη.

Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

· 839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων σκευασμάτων με ναρκωτικές ουσίες,

· 9.390 ευρώ,

· πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές, γνωματεύσεις κ.ά.),

· κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.