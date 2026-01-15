Ιδιαίτερα έντονη συναισθηματικά ήταν η παρέμβαση της Τζέσικα (Στεφανίας) Ντανάι, κόρης της Ενκελέιντα, της 40χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Η νεαρή μίλησε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Γυναικοκτονίες: 8+1 Ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας The Left και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».

Όπως ανέφερε, ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε δημόσια για τη δολοφονία της μητέρας της, τονίζοντας πόσο δύσκολο αλλά και αναγκαίο ήταν αυτό το βήμα. «Ονομάζομαι Ντανάι-Τζέσικα ή αλλιώς Στεφανία και είμαι η κόρη της Ενκελέιντα. Σήμερα μοιράζομαι την ιστορία μου μαζί σας και εκ μέρους του αδερφού μου», είπε με τρεμάμενη φωνή. Περιέγραψε τη μητέρα της ως μια γυναίκα αγωνίστρια, που παρά τις δυσκολίες δεν έχασε ποτέ τη δύναμη, το χαμόγελο και την αγάπη της για τη ζωή. «Ήταν γεμάτη ενέργεια, ένα λαμπερό αστέρι, όπως την έλεγα», σημείωσε.

Η Τζέσικα Ντανάι αναφέρθηκε εκτενώς στις καταγγελίες που είχε κάνει η μητέρα της στις Αρχές για τις απειλές που δεχόταν από τον πρώην σύντροφό της, υπογραμμίζοντας ότι οι απλές αναφορές δεν προσφέρουν πραγματική προστασία όταν δεν συνοδεύονται από ουσιαστική αξιολόγηση κινδύνου και άμεσες παρεμβάσεις. Όπως αποκάλυψε, μία ημέρα πριν από τη δολοφονία είχε εκδικαστεί η υπόθεση στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς όμως η μητέρα της να έχει ενημερωθεί.

«Την προηγούμενη ημέρα από τη δολοφονία της μητέρας μου εκδικαζόταν το αυτόφωρο. Δεν ήξερε ότι υπήρχε ενεργή δικαστική διαδικασία, δεν ήξερε τι είχε αποφασιστεί και αν εκείνος ήταν ελεύθερος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η μητέρα της «πήγε να κοιμηθεί χωρίς να γνωρίζει ότι βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, χωρίς να ξέρει ότι ήταν η τελευταία της μέρα».

Η ίδια τόνισε ότι η μητέρα της φοβόταν και το είχε εκφράσει επανειλημμένα τόσο στην αστυνομία όσο και στη Δικαιοσύνη. Είχε καταγγείλει τον δράστη τρεις φορές, ωστόσο, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικές Αρχές την καθησύχαζαν λέγοντάς της ότι «δεν χρειάζεται να κάνει μήνυση» και ότι απλώς θα καταγραφεί το περιστατικό.

«Βρίσκομαι εδώ όχι μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλα τα παιδιά που έμειναν πίσω. Για τα παιδιά των γυναικών που κάποιος αποφάσισε να τους στερήσει τη ζωή», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες χωρίς αξιολόγηση κινδύνου δεν επαρκούν για την προστασία των γυναικών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη θέση των παιδιών των θυμάτων γυναικοκτονίας, τονίζοντας πως «δεν είναι παράπλευρες απώλειες, είναι και αυτά θύματα». Ζήτησε να υπάρχει υποχρεωτική ενημέρωση των θυμάτων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων αξιολόγησης κινδύνου, την άμεση εφαρμογή μέτρων προστασίας σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων καταγγελιών, καθώς και θεσμική και οικονομική στήριξη για τα παιδιά που μένουν πίσω, «ώστε κανένα παιδί να μη χρειαστεί να μεγαλώσει πρόωρα».

Υπενθυμίζεται ότι η Ενκελέιντα δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2024 στο Μενίδι, δεχόμενη 17 μαχαιριές από τον 50χρονο πρώην σύζυγό της, σε ένα ακόμη αποτρόπαιο περιστατικό έμφυλης βίας που συγκλόνισε τη χώρα.

