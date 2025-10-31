Ανησυχητική αύξηση πάνω από 11% τον τελευταίο χρόνο καταγράφουν οι γυναικοκτονίες στη Γαλλία το 2024, καθώς 107 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό ή τον πρώην σύντροφό τους σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.
Η αστυνομία κατέγραψε 138 βίαιους θανάτους μεταξύ ζευγαριών ενώ στις 31 περιπτώσεις τα θύματα ήταν άνδρες και 403 απόπειρες φόνου. Κατά μέσον όρο, ένας θάνατος καταγράφεται κάθε τρεις ημέρες.
Το 90% των ανθρωποκτονιών έγινε μέσα στο σπίτι που μοιράζονταν το ζευγάρι ενώ σε 49 περιπτώσεις η δολοφονία ήταν με μαχαίρι και σε 34 πυροβόλο όπλο. Στο 31% των περιστατικών είχε προηγηθεί καυγάς και το 16% συνέβη σε συνθήκες χωρισμού που δεν έγινε αποδεκτός από τον θύτη.
Το τυπικό προφίλ του δράστη είναι άνδρες που βρίσκονται σε σχέση, έχουν γαλλική υπηκοότητα και συνήθως είναι άνεργοι ή έχασαν πρόσφατα την εργασία τους.
Η πλειονότητα είναι ηλικίας από 20 έως 49 ετών, ενώ παρατηρείται αύξηση περιστατικών στην ηλικία των 70 ετών σε σχέση με το 2023.
Τα θύματα είναι κατά 47% γυναίκες «που είχαν καταγγείλει προηγούμενες επιθέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το 81% αυτών είχε καταθέσει μήνυση. Ενα θύμα διέθετε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (pαnic button), για δύο θύματα είχε εκδοθεί εντολή προστασίας και ένας δράστης τελούσε υπό δικαστικό έλεγχο.