Ανησυχητική αύξηση πάνω από 11% τον τελευταίο χρόνο καταγράφουν οι γυναικοκτονίες στη Γαλλία το 2024, καθώς 107 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό ή τον πρώην σύντροφό τους σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η αστυνομία κατέγραψε 138 βίαιους θανάτους μεταξύ ζευγαριών ενώ στις 31 περιπτώσεις τα θύματα ήταν άνδρες και 403 απόπειρες φόνου. Κατά μέσον όρο, ένας θάνατος καταγράφεται κάθε τρεις ημέρες.

Advertisement

Advertisement

Το 90% των ανθρωποκτονιών έγινε μέσα στο σπίτι που μοιράζονταν το ζευγάρι ενώ σε 49 περιπτώσεις η δολοφονία ήταν με μαχαίρι και σε 34 πυροβόλο όπλο. Στο 31% των περιστατικών είχε προηγηθεί καυγάς και το 16% συνέβη σε συνθήκες χωρισμού που δεν έγινε αποδεκτός από τον θύτη.

Το τυπικό προφίλ του δράστη είναι άνδρες που βρίσκονται σε σχέση, έχουν γαλλική υπηκοότητα και συνήθως είναι άνεργοι ή έχασαν πρόσφατα την εργασία τους.

Η πλειονότητα είναι ηλικίας από 20 έως 49 ετών, ενώ παρατηρείται αύξηση περιστατικών στην ηλικία των 70 ετών σε σχέση με το 2023.

Τα θύματα είναι κατά 47% γυναίκες «που είχαν καταγγείλει προηγούμενες επιθέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το 81% αυτών είχε καταθέσει μήνυση. Ενα θύμα διέθετε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (pαnic button), για δύο θύματα είχε εκδοθεί εντολή προστασίας και ένας δράστης τελούσε υπό δικαστικό έλεγχο.