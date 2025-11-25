Περισσότερες από 50.000 γυναίκες, 1 κάθε 10 λεπτά σε όλο τον κόσμο, δολοφονήθηκε από συζύγους, συντρόφους ή μέλη της οικογένειας τους το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που καταγγέλλει την ανεπαρκή πρόοδο στη μάχη κατά των γυναικτονιών.

Η έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και της UN Women, δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Το 60% των γυναικών που δολοφονήθηκαν παγκοσμίως είχαν σκοτωθεί από συντρόφους ή συγγενείς όπως πατέρας, θείος, μητέρα ή αδέλφια ενώ μόνο το 11% των ανδρών θύματα φόνου είχαν σκοτωθεί από κάποιον οικείο τους.

Τα στοιχεία που προέρχονται από 117 χώρες, έδειξαν ότι περίπου 137 γυναίκες δολοφονήθηκαν κάθε ημέρα. Αν και είναι ελαφρώς λιγότερες σε σχέση με το 2023, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό δεν οφείλεται σε πραγματική μείωση αλλά σε διαφορές στη διαθεσιμότητα δεδομένων ανά χώρα.

Καμία περιοχή του κόσμου δεν ήταν απαλλαγμένη από περιστατικά γυναικοκτονίας, με την Αφρική να καταγράφει ξανά τον μεγαλύτερο αριθμό, περίπου 22.000 περιστατικά πέρυσι καθώς το σπίτι παραμένει ο πιο επικίνδυνος χώρος για γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με την έκθεση

«Οι γυναικοκτονίες δεν συμβαίνουν απομονωμένα. Συχνά αποτελούν μέρος ενός συνεχούς κύκλου βίας που μπορεί να ξεκινά με ελεγκτική συμπεριφορά, απειλές και παρενόχληση — συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής», δήλωσε η Σάρα Χέντρικς, Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής της UN Women, σε ανακοίνωσή της.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιδεινώσει κάποιες μορφές βίας και έχει δημιουργήσει νέες, όπως τη μη συναινετική κοινοποίηση εικόνων, το doxxing και τα deepfake βίντεο.

«Χρειάζεται η εφαρμογή νόμων που να αναγνωρίζουν πώς η βία εκδηλώνεται σε όλη τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου, και να λογοδοτούν οι δράστες προτού η βία γίνει θανατηφόρα», τόνισε η Σάρα Χέντρικς.