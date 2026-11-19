Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου διακόπηκε προσωρινά λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης που προκλήθηκε κατά την κατάθεση της μητέρας της στο δικαστήριο.

Η μάρτυρας δήλωσε πως επιθυμεί την τιμωρία οποιουδήποτε ευθύνεται για τον θάνατο των τριών βρεφών, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της κόρης της.

Η εισαγγελέας εξέτασε τη μάρτυρα για τις υποψίες που φέρεται να είχε σχετικά με την πιθανή εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους.

Η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές για τις ανησυχίες της, αν και η αναφορά αυτή δεν περιλαμβάνεται στις καταθέσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε η δίκη της Ειρήνη Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, έπειτα από έντονη συναισθηματική φόρτιση που επικράτησε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μητέρας της. Η μάρτυρας δήλωσε πως επιθυμεί να τιμωρηθεί όποιος αποδειχθεί υπεύθυνος για τον θάνατο των τριών βρεφών, ακόμη και αν αυτός είναι η ίδια της η κόρη.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και ξέσπασε σε κλάματα. Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώθηκε, ο συνήγορος υπεράσπισής της ζήτησε από το δικαστήριο να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία, ώστε η κατηγορούμενη να μπορέσει να ηρεμήσει.

Advertisement

Advertisement

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και η συνεδρίαση διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά. Στη συνέχεια, η εξέταση της μάρτυρος συνεχίστηκε κανονικά.

Η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου ζήτησε να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος

Νωρίτερα, η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε ζητήσει από τη μητέρα της κατηγορούμενης να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η απάντηση της μάρτυρος ήταν πως ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε έχει ευθύνη για τον θάνατο των παιδιών. Όταν η πρόεδρος την κάλεσε να προσδιορίσει σε ποιους αναφέρεται, εκείνη ξεκαθάρισε ότι δεν εξαιρεί κανέναν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος».

Η αναφορά στο ενδεχόμενο ευθύνης της ίδιας της κόρης της προκάλεσε μεγάλη συναισθηματική αναστάτωση στην Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία άρχισε να κλαίει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ένταση καταγράφηκε και κατά την εξέταση της μητέρας από την εισαγγελέα της έδρας. Το ενδιαφέρον της εισαγγελικής αρχής επικεντρώθηκε στις υποψίες που, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την κατάθεση, φέρεται να είχε η μάρτυρας σχετικά με πιθανή εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των παιδιών.

Η εισαγγελέας επανήλθε αρκετές φορές στο ερώτημα γιατί η μητέρα δεν προχώρησε σε ενέργειες για την προστασία των παιδιών, από τη στιγμή που υπήρχαν υποψίες ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ενδεχομένως να τους είχε προκαλέσει κακό.

Απαντώντας, η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και τα πορίσματα που είχαν εκδοθεί εκείνη την περίοδο δεν έκαναν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Όπως εξήγησε, με βάση τα τότε διαθέσιμα στοιχεία και τα συμπεράσματα των ειδικών, δεν είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό.

Advertisement

Η αναφορά της μητέρας ότι είχε ενημερώσει την αστυνομία

Ένα ακόμη σημείο της κατάθεσης που προκάλεσε αίσθηση ήταν ο ισχυρισμός της μητέρας ότι είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές για το ενδεχόμενο η κόρη της να είχε βλάψει τα παιδιά. Όπως ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια προηγούμενης κατάθεσής της στην αστυνομία είχε εκφράσει τη συγκεκριμένη ανησυχία, ζητώντας μάλιστα από τους αστυνομικούς να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο αυτό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επισήμανση δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στις καταγεγραμμένες καταθέσεις της. Η απουσία της συγκεκριμένης αναφοράς προκάλεσε ερωτήματα και τροφοδότησε περαιτέρω την αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια, η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδικά και εφηβικά χρόνια της κόρης της, περιγράφοντας στοιχεία από την οικογενειακή τους ζωή και τη μεταξύ τους σχέση. Η μάρτυρας μίλησε επίσης για το κλίμα που επικρατούσε στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ περιέγραψε αναλυτικά τα συναισθήματα που βίωσε όταν έχασαν τη ζωή τους τα τρία παιδιά.

Advertisement

Η κατάθεσή της πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δίκης, στην οποία η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, με τις τοποθετήσεις της μητέρας της να προκαλούν έντονες στιγμές και αντιδράσεις μέσα στη δικαστική αίθουσα.