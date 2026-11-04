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Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, ενώ η εισαγγελική πρόταση απορρίπτει τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού.

Παρά την αρχική άρνηση της κατηγορούμενης και την έντονη τηλεοπτική της παρουσία επί μήνες, η ίδια ομολόγησε τον Ιούλιο του 2025 την ευθύνη για τέσσερις θανάτους βρεφών.

Για τον θάνατο ενός ακόμη παιδιού, του μικρού Παναγιωτάκη, η Μουρτζούκου αρνείται την εμπλοκή της, με την υπόθεση να αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής ποινικής διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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Από τα τηλεοπτικά στούντιο και τις αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών. Η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, περνά σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, σε μια αποφασιστική δικαστική φάση.

Η 26χρονη, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της δικογραφίας, παραπέμπεται για τις ανθρωποκτονίες τριών βρεφών: των δύο δικών της παιδιών και του παιδιού μιας φίλης της. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας πρώην συντρόφου της.

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Η εισαγγελική πρόταση περιγράφει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη προσωπικότητα και απορρίπτει τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού. Πρόκειται, ωστόσο, για την αξιολόγηση της κατηγορούσας αρχής και όχι για τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Ποια είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου – Τα παιδικά χρόνια και η οικογένειά της

Η Ειρήνη Μουρτζούκου γεννήθηκε το 2000 και μεγάλωσε στο Άργος, σε πολύτεκνη οικογένεια. Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, μέχρι περίπου την ηλικία των επτά ετών ζούσε με τη γιαγιά της.

Η ίδια έχει περιγράψει δύσκολα παιδικά χρόνια, οικογενειακές συγκρούσεις, προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς της και εμπειρίες που, όπως ισχυριζόταν, την τραυμάτισαν βαθιά.

Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις είχε μιλήσει για περιστατικά κακοποίησης και είχε διατυπώσει καταγγελίες σε βάρος προσώπου του οικογενειακού περιβάλλοντός της. Οι προσωπικοί αυτοί ισχυρισμοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

Στην εφηβεία της έφυγε από το οικογενειακό σπίτι. Αργότερα απέκτησε δύο παιδιά, τα οποία πέθαναν σε βρεφική ηλικία.

Στη δημόσια συζήτηση για το παρελθόν της υπήρξαν ακόμη καταγγελίες για οικονομικές απάτες και κλοπές. Οι αναφορές αυτές αποτελούν ξεχωριστές υποθέσεις και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους ενοχή για οποιοδήποτε αδίκημα.

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Το ιστορικό των θανάτων – Από το 2014 έως το 2024

Η δικαστική έρευνα έφερε στο προσκήνιο μια ακολουθία περιστατικών που εκτείνεται σε μία δεκαετία.

2014 – Ο θάνατος της μικρής αδελφής της. Η μικρότερη αδελφή της, Ζωή, ηλικίας περίπου 18 μηνών, πέθανε όταν η Ειρήνη ήταν στην εφηβεία. Η Μουρτζούκου έχει ομολογήσει ότι ευθυνόταν για τον θάνατό της. Η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της σημερινής δίκης.

Χριστούγεννα 2020 – Η καταγγελλόμενη απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο παραπεμπτικό βούλευμα περιλαμβάνεται η κατηγορία ότι επιχείρησε να σκοτώσει πρώην σύντροφό της. Πρόκειται για περιστατικό που θα εξεταστεί δικαστικά.

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4 Φεβρουαρίου 2021 – Το βρέφος της φίλης της. Ένα μωρό έξι μηνών, παιδί της Κατερίνας, έχασε τη ζωή του. Η Μουρτζούκου βρισκόταν στο περιβάλλον του παιδιού και στη συνέχεια ομολόγησε την ευθύνη για τον θάνατό του.

19 Ιουνίου 2022 – Το πρώτο της παιδί. Το βρέφος πέθανε σε ηλικία μόλις 19 ημερών. Η μητέρα του αρχικά αρνούνταν κάθε εγκληματική ενέργεια, για να ακολουθήσει αργότερα η ομολογία της.

17 Οκτωβρίου 2023 – Η Μαρία-Φρειδερίκη. Η δεύτερη κόρη της, περίπου δύο μηνών, πέθανε επίσης. Πρόκειται για την τρίτη ανθρωποκτονία που περιλαμβάνεται στη σημερινή δίκη.

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Αύγουστος 2024 – Ο μικρός Παναγιωτάκης. Το παιδί της φίλης της Πόπης πέθανε στην Αμαλιάδα, παρουσία της Μουρτζούκου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Για τον συγκεκριμένο θάνατο έχει ασκηθεί ξεχωριστή ποινική δίωξη, αλλά η ίδια εξακολουθεί να αρνείται ότι ευθύνεται.

Συνεπώς, η βασική διάκριση είναι κρίσιμη: τέσσερις ομολογημένοι θάνατοι, τρεις ανθρωποκτονίες στη σημερινή δίκη και μία ακόμη υπόθεση, του Παναγιωτάκη, με χωριστή ποινική διαδικασία.

Από το «Φως στο Τούνελ» μέχρι το «Πρωινό» – Η πρωτοφανής τηλεοπτική έκθεση

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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης ήταν η τηλεοπτική παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου.

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Επί μήνες βρισκόταν σχεδόν καθημερινά σε εκπομπές, άλλοτε με φυσική παρουσία, άλλοτε με τηλεφωνικές παρεμβάσεις και άλλοτε με συνεντεύξεις.

Εμφανίστηκε ή μίλησε, μεταξύ άλλων, στο «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, στο «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου, στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη.

Σε πόσες εκπομπές εμφανίστηκε συνολικά; Δεν υπάρχει αξιόπιστα καταγεγραμμένος συνολικός αριθμός. Δημοσιεύματα περιγράφουν δεκάδες συνεντεύξεις και εμφανίσεις. Το MEGA είχε επισημάνει ήδη από τον Νοέμβριο του 2024 ότι παρενέβαινε σε τηλεοπτικές εκπομπές σχεδόν καθημερινά, παρά τις συμβουλές της δικηγόρου της.

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Η εικόνα που δημιουργήθηκε ήταν πρωτοφανής: ένα πρόσωπο που αργότερα θα ομολογούσε ανθρωποκτονίες βρεφών είχε προηγουμένως μετατρέψει τη δημόσια υπεράσπιση της αθωότητάς του σε διαρκή τηλεοπτική παρουσία.

Οι χαρακτηριστικές ατάκες της Μουρτζούκου

Από τις δημόσιες τοποθετήσεις της ξεχωρίζουν ορισμένες φράσεις που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τις ομολογίες.

«Αγαπώ τα παιδιά».

«Δεν έκανα τίποτα».

«Είμαι μάνα».

«Ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα μου».

«Δεν έχω πειράξει κανένα από τα παιδιά».

«Τον Παναγιωτάκη τον αγαπούσα σαν δικό μου παιδί».

Οι πρώτες φράσεις περιλαμβάνονται σε δημοσιογραφικές αναδρομές στις τηλεοπτικές της δηλώσεις, ενώ οι υπόλοιπες έχουν καταγραφεί σε συγκεκριμένες συνεντεύξεις της στον ΑΝΤ1 και στο «Φως στο Τούνελ».

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η παρουσία της στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, όπου επιχειρούσε να αντικρούσει μαρτυρίες και να δώσει τη δική της εκδοχή για τις συνθήκες των θανάτων.

Σε μια άλλη αξιοσημείωτη περίπτωση, η έρευνα του «Φως στο Τούνελ» παρουσίασε συνομιλία στην οποία η Μουρτζούκου φερόταν να προσποιείται ότι ήταν η Πόπη, μητέρα του Παναγιωτάκη.

Η ομολογία που άλλαξε τα πάντα

Τον Ιούλιο του 2025 ήρθε η δραματική ανατροπή.

Η Μουρτζούκου, η οποία επί πολλούς μήνες αρνούνταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στους θανάτους, ομολόγησε ότι είχε αφαιρέσει τη ζωή από τέσσερα παιδιά: τη μικρότερη αδελφή της, τα δύο δικά της βρέφη και το παιδί της φίλης της.

Η ομολογία άλλαξε ριζικά την πορεία της υπόθεσης.

Ωστόσο, ακόμη και μετά από αυτή την εξέλιξη, συνέχισε να υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη. Στη συνέντευξή της από τη φυλακή, τον Σεπτέμβριο του 2025, υποστήριξε ότι μπορούσε να αποδείξει την αθωότητά της, αναφερόμενη και στις κατηγορίες που εξακολουθούσε να αρνείται.

Τι λέει η εισαγγελική πρόταση – Το ψυχολογικό προφίλ

Εξαιρετικά βαρύ είναι το περιεχόμενο της εισαγγελικής πρότασης που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας.

Η εισαγγελική αρχή περιγράφει μια προσωπικότητα με έντονη ανάγκη επιβολής, χειριστική συμπεριφορά και απουσία ουσιαστικών συναισθηματικών δεσμών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, η επιλογή ανυπεράσπιστων βρεφών συνδεόταν με την επιδίωξη απόλυτου ελέγχου και κυριαρχίας.

Η εισαγγελέας δεν δέχεται ότι το δύσκολο οικογενειακό παρελθόν δικαιολογεί μειωμένο καταλογισμό.

Αυτές οι εκτιμήσεις αποτελούν μέρος της δικαστικής αξιολόγησης της υπόθεσης. Δεν συνιστούν ανεξάρτητη ψυχιατρική διάγνωση ούτε υποκαθιστούν την κρίση του δικαστηρίου.

Η επόμενη ημέρα και τα ερωτήματα για τις Αρχές και την τηλεόραση

Η υπόθεση Μουρτζούκου δεν περιορίζεται μόνο στο ποινικό της σκέλος.

Αναδεικνύει και δύο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης.

Το πρώτο είναι η διερεύνηση των αιφνίδιων θανάτων βρεφών. Πότε πρέπει οι επαναλαμβανόμενοι θάνατοι παιδιών στο ίδιο περιβάλλον να ενεργοποιούν συντονισμένη έρευνα; Και θα μπορούσαν ορισμένα περιστατικά να είχαν συνδεθεί νωρίτερα;

Το δεύτερο αφορά την τηλεοπτική δημοσιογραφία.

Πώς ένα πρόσωπο που συνδεόταν με τόσες ανεξήγητες τραγωδίες βρέθηκε να αποτελεί επί μήνες σχεδόν μόνιμη παρουσία στην τηλεόραση; Πού σταματά η δημοσιογραφική έρευνα και πού αρχίζει η μετατροπή μιας τραγωδίας σε τηλεοπτικό θέαμα;

Ασφαλώς υπήρξαν εκπομπές που ανέδειξαν ουσιαστικά στοιχεία και μαρτυρίες. Υπήρξαν όμως και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, όπου η τηλεοπτική αναμέτρηση κινδύνευε να υποκαταστήσει την ψύχραιμη διερεύνηση.

Σήμερα η υπόθεση περνά στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου τα αποδεικτικά στοιχεία και οι μαρτυρίες θα εξεταστούν με τις εγγυήσεις της ποινικής διαδικασίας.

Και πίσω από τις τηλεοπτικές ατάκες, τις αντιφάσεις, τις ομολογίες και τα δικαστικά έγγραφα παραμένει η τραγική ουσία: τέσσερα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις θάνατοι που ομολογήθηκαν και μια ακόμη σοβαρότατη υπόθεση που εξακολουθεί να ζητά δικαστικές απαντήσεις.