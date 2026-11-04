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Η κατηγορούμενη, που κρατείται στις φυλακές Ελαιώνα, φέρεται σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα να στόχευε συστηματικά ανυπεράσπιστα παιδιά από το 2020.

Η εισαγγελική πρόταση περιγράφει την 25χρονη ως άκρως επικίνδυνο άτομο και απορρίπτει τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού λόγω ασταθούς οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το δικαστήριο θα εξετάσει τις κατηγορίες για τους θανάτους των δύο παιδιών της και ενός βρέφους φιλικού της προσώπου, καθώς και μια απόπειρα δολοφονίας.

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Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών βρίσκεται από σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία τριών βρεφών: δύο παιδιών της και ενός βρέφους που ανήκε σε φιλικό της πρόσωπο. Η 25χρονη έχει ήδη ομολογήσει τις συγκεκριμένες πράξεις, για τις οποίες ξεκινά η δικαστική διαδικασία.

Η κατηγορούμενη κρατείται στις φυλακές Ελαιώνα από τον Σεπτέμβριο, έπειτα από τη μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού, ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης.

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Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας έκανε δεκτή στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης.

Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η περιγραφή της προσωπικότητας της 25χρονης στην εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας την χαρακτηρίζει «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, η κατηγορούμενη φέρεται να «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή». Παράλληλα, η εισαγγελέας απορρίπτει πλήρως τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας περιλαμβάνει μια σειρά σοβαρών υποθέσεων, οι οποίες ξεκινούν από το 2020 και συνεχίζονται τα επόμενα χρόνια.

Το χρονικό των υποθέσεων για τις οποίες κατηγορείται

Ειδικότερα, στο βούλευμα καταγράφονται τα ακόλουθα περιστατικά:

Χριστούγεννα 2020 : Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.

Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της. 4 Φεβρουαρίου 2021 : Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.

Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας. 19 Ιουνίου 2022 : Θάνατος του πρώτου παιδιού της, το οποίο ήταν μόλις 19 ημερών.

Θάνατος του πρώτου παιδιού της, το οποίο ήταν μόλις 19 ημερών. 17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης, σε ηλικία δύο μηνών.

Στην εισαγγελική πρόταση υπογραμμίζεται, επίσης, ότι από τη συμπεριφορά της κατηγορούμενης δεν προκύπτει η ανάπτυξη ουσιαστικών συναισθηματικών δεσμών με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην εισαγγελική πρόταση και στον θάνατο της μικρότερης αδελφής της Ειρήνης Μουρτζούκου, της Ζωής, το 2014. Η εισαγγελέας συνδέει το συγκεκριμένο περιστατικό με την αφετηρία της μετέπειτα εγκληματικής δράσης της 25χρονης.

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Παρότι η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της δίκης που ξεκινά, στην εισαγγελική πρόταση χαρακτηρίζεται ως «προάγγελος» των εγκλημάτων που ακολούθησαν. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με «ανάλγητο τρόπο», ενώ βρισκόταν ακόμη στην εφηβεία της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές, φέρεται να επέλεγε τα θύματά της. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, τα περιστατικά δεν ήταν τυχαία, καθώς η 25χρονη φέρεται να στόχευε συστηματικά βρέφη και μικρά παιδιά, τα οποία ήταν ανυπεράσπιστα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, βασικό κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά της ήταν η επιδίωξη απόλυτης κυριαρχίας και ελέγχου, μέσα από την οποία αντλούσε μια «διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της». Στην ίδια πρόταση εξετάζεται και το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε η κατηγορούμενη. Γίνεται λόγος για ένα προβληματικό και ασταθές περιβάλλον, με συνεχείς μετακινήσεις και σημαντική έλλειψη σταθερότητας.

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Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συνθήκες δεν αξιολογούνται ως ελαφρυντικό στοιχείο. Αντίθετα, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να ανέπτυξε από νεαρή ηλικία χειριστικές συμπεριφορές και πρακτικές εξαπάτησης, τις οποίες στη συνέχεια αξιοποίησε στην εγκληματική της δράση.

Η έναρξη της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, τις κατηγορίες σε βάρος της 25χρονης και όσα περιλαμβάνονται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr

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