Στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας συνεχίζεται σήμερα η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έχει ομολογήσει ότι μέσα σε διάστημα δυόμισι ετών αφαίρεσε τη ζωή τριών παιδιών. Η ακροαματική διαδικασία είχε διακοπεί την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να επαναληφθεί σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 26χρονη αναμένεται να βρεθεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, όπως συνέβη και στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο πλαίσιο της δίκης εκτιμάται ότι θα κληθούν να καταθέσουν περίπου 80 με 81 μάρτυρες.
Επιπλέον, η κατηγορούμενη έχει ομολογήσει ότι το 2014 σκότωσε και την αδελφή της. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη πράξη έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία και το αδίκημα έχει παραγραφεί.
Η συνάντηση με τη μητέρα της και η ένταση στο δικαστήριο
Έντονη συναισθηματική φόρτιση επικράτησε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να ήταν εκνευρισμένη και να αναζητούσε επίμονα τον πατριό της.
Ο τελευταίος, μέσω του δικηγόρου του, είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της 26χρονης, επιλέγοντας να μην παραστεί στην αίθουσα. Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά από εκείνον.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, η 26χρονη ζήτησε να συναντήσει για λίγα λεπτά τη μητέρα της χωρίς την παρουσία τρίτων. Η συνάντηση των δύο γυναικών ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς η Μουρτζούκου έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη δύσκολη σχέση τους και στον ρόλο που, όπως η ίδια έχει περιγράψει, διαδραμάτισε η μητέρα της κατά την παιδική της ηλικία.
Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας και στις καταθέσεις που θα ακολουθήσουν.