Ένα ακόμη θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά στο λιμάνι του Πειραιά, με θύμα έναν 20χρονο ναυτικό. Ο νεαρός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Χίος, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο ναυτικός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.



Πώς συνέβη το δυστύχημα

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η υδατοστεγής πόρτα έκλεισε απότομα τη στιγμή που ο 20χρονος περνούσε, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πιάστηκε κάποιο μέρος από τα ρούχα του, γεγονός που εμπόδισε τη διαφυγή του.

Οι Λιμενικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.





Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Σε επίσημη ανακοίνωσή της για το τραγικό συμβάν, η εταιρεία Blue Star Ferries αναφέρει:

«Σήμερα το πρωί στις 08:00, στο Blue Star Chios που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα».

«Το πλήρωμα παρενέβη άμεσα για τον απεγκλωβισμό του και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, στις 09:15, ο ναυτικός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη από την απώλεια και εκφράζει τη βαθύτατη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού περιστατικού».



24ωρη απεργία από τα ναυτεργατικά σωματεία

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας και διεκδίκησης πλήρους διαλεύκανσης των αιτιών του δυστυχήματος, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο Blue Star Χίος, από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου έως τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.

Στην κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν:

«Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκηρύσσουμε 24ωρη απεργία, από σήμερα 24-09-2025, ώρα 11:00 π.μ. έως αύριο 25-09-2025, ώρα 11:00 π.μ., στο Ε/Γ-Ο/Γ “BLUE STAR CHIOS” της ναυτιλιακής εταιρείας BLUE STAR FERRIES, με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Καθαριστή Μηχανής Α.Α. επί του πλοίου».

«Έως ότου διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος, το πλοίο δεν θα αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά».