Φωτογραφία αρχείου - Άποψη των διϋλιστηρίων της MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ όπως διακρίνονται από την ΕΟ Αθήνων - Κορίνθου, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, τις οποίες πραγματοποιούσε εξωτερικό συνεργείο στα πλαίσια εργασιών συντήρησης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την παρουσία αερίων.

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Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για δύο άνδρες 43 και 50 ετών, που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της Πυροσβεστικής, καθώς από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά. Αστυνομικές δυνάμεις μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, αλλά και στο νοσοκομείο.

Πηγή: Dikastiko.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ