Εκτός λειτουργίας είναι από το πρωί της Πέμπτης (12/2) ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα, καθώς άνδρας έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πέφτοντας στις γραμμές.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός Σύνταγμα για την Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με την Γραμμή 3, ενώ ο σταθμός Σϋνταγμα για την Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που πλησίαζε στον σταθμό του Συντάγματος συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Ανθούπολη-Ελληνικό, με την κυκλοφορία να διεξάγεται προσωρινά στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)