Κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας ή Skunk, όπως ονομάζεται παγκοσμίως, ξεσκέπασαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, τα οποία συνέλαβαν τέσσερις εμπλεκόμενους.



Οι αστυνομικοί ανέλυσαν δεδομένα και κατέληξαν στην εμπλοκή ενός 27χρονου, ο οποίος ήρθε το απόγευμα τής Τρίτης με αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο τής Αθήνας. Ο 27χρονος είχε ξεκινήσει από την Ταϊλάνδη, με ενδιάμεσο σταθμό του Κατάρ, και στις βαλίτσες του είχε 32 κιλά skunk, τα οποία είχε σχεδιάσει να παραδώσει στους συνεργούς του, 35, 19 και 21 ετών.

Οι δύο πρώτοι, μάλιστα, περίμεναν στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” να τον παραλάβουν με το ιδιόκτητο ταξί του 19χρονου, για να μην κινήσουν υποψίες.



Οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα και για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο 35χρονος είναι ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.