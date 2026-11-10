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Περισσότερα από 250 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανέρχονται σε 261, ενώ η προσέλευση ασθενών στο Κέντρο Υγείας της περιοχής συνεχίζεται.

Συνολικά, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (10/11), 379 άτομα είχαν επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας, εμφανίζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Από αυτούς, οι 125 χρειάστηκε να παραμείνουν για ορισμένες ώρες στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και να τεθούν υπό ιατρική παρακολούθηση.

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Την ίδια στιγμή, στο Νοσοκομείο Λάρισας δεν καταγράφεται ανάλογη αύξηση των περιστατικών, καθώς η προσέλευση ασθενών με γαστρεντερικά συμπτώματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών παραμένει μέχρι στιγμής σε φυσιολογικά επίπεδα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την επιδημιολογική έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουν την αιτία της έξαρσης που έχει προκαλέσει δεκάδες κρούσματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πηγές του ΕΟΔΥ, τα έως τώρα δεδομένα δεν δείχνουν να υπάρχει κάποιο κοινό κοινωνικό γεγονός ή εκδήλωση στην οποία να είχαν συμμετάσχει οι ασθενείς. Επιπλέον, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένο παθογόνο που να συνδέεται με την εμφάνιση των περιστατικών.

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι σε δείγματα από ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο, με στόχο να εντοπιστεί ο μικροοργανισμός που ενδέχεται να προκάλεσε τη λοίμωξη.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κληθεί να προχωρήσουν σε ελέγχους της ποιότητας του νερού στην περιοχή, προκειμένου να διερευνηθεί εάν σχετίζεται με την εμφάνιση των κρουσμάτων.