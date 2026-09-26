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Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ρόδου, καθώς από τα μέσα Αυγούστου καταγράφεται σημαντική έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, μέσα σε διάστημα 40 ημερών έχουν καταγραφεί 1.384 προσελεύσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου από ανθρώπους που παρουσίαζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Δύο νέα έγγραφα που έρχονται στο φως αποτυπώνουν για πρώτη φορά συνολικά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς καταγράφουν τόσο τα περιστατικά όσο και τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα από 13 Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου. Όπως προκύπτει από τα δύο έγγραφα που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 1.384 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 35 περιστατικά την ημέρα.

Το δεύτερο έγγραφο καταγράφει παράλληλα το χρονολόγιο των ενεργειών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον Απρίλιο μέχρι και τις προγραμματισμένες δειγματοληψίες της 1ης Οκτωβρίου. Από το συγκεκριμένο χρονολόγιο προκύπτει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας κινήθηκαν ταυτόχρονα σε δύο βασικούς άξονες: τον έλεγχο του πόσιμου νερού και την παρακολούθηση των αστικών λυμάτων.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί σύνδεση μεταξύ κανενός από τα δύο και της έξαρσης των κρουσμάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο για την ποιότητα του πόσιμου νερού όσο και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Τα αποτελέσματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά δείχνουν ότι το νερό του δικτύου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις για την παρουσία νοροϊού στο δίκτυο ήταν αρνητικές.

Ξεχωριστά, στους ελέγχους που αφορούν τον βιολογικό καθαρισμό του Βοδιού, καταγράφηκαν τρεις διαδοχικές υπερβάσεις. Παρά το εύρημα αυτό, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει τεκμηριωμένη αιτιώδης σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων υπερβάσεων και των περιστατικών γαστρεντερίτιδας.

Η έκταση της έξαρσης αποτυπώνεται στις ημερήσιες καταγραφές του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Από τις 13 έως τις 31 Αυγούστου, δηλαδή μέσα σε 19 ημέρες, καταγράφηκαν 640 προσελεύσεις, ενώ από την 1η έως τις 21 Σεπτεμβρίου, σε 21 ημέρες, καταγράφηκαν ακόμη 744 περιστατικά.

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Παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος συνήθως σηματοδοτεί περιορισμό της τουριστικής κίνησης στο νησί, τα στοιχεία δεν δείχνουν αντίστοιχη υποχώρηση των περιστατικών. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα: 33,7 περιστατικά την ημέρα τον Αύγουστο και 35,4 τον Σεπτέμβριο.

Η ημερήσια εικόνα, πάντως, παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, χωρίς να καταγράφεται μια σταθερή καθοδική πορεία. Η πρώτη σημαντική άνοδος σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, όταν στο νοσοκομείο προσήλθαν 58 άτομα. Δύο ημέρες αργότερα καταγράφηκαν ακόμη 52 περιστατικά.

Στις 22 Αυγούστου καταγράφηκε η χαμηλότερη επίδοση της περιόδου, με μόλις 11 προσελεύσεις. Ωστόσο, ήδη την επόμενη ημέρα ο αριθμός αυξήθηκε ξανά, φτάνοντας τις 49. Η μεγαλύτερη ημερήσια καταγραφή σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν 63 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

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Η έξαρση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα ακόμη και προς το τέλος της περιόδου που εξετάζεται. Στο τελευταίο επταήμερο της καταγραφής, από 15 έως 21 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν συνολικά 234 προσελεύσεις, αριθμός που παραμένει ιδιαίτερα υψηλός σε σύγκριση με τις 278 προσελεύσεις που είχαν καταγραφεί στο πρώτο επταήμερο του Αυγούστου.

Συνολικά, στις 9 από τις 40 ημέρες της περιόδου οι προσελεύσεις στο νοσοκομείο ξεπέρασαν τις 40, ενώ μόλις σε 3 ημέρες ο αριθμός έπεσε κάτω από τις 20. Τα δεδομένα αποτυπώνουν έτσι ένα φαινόμενο που παρέμεινε ενεργό για περισσότερο από έναν μήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτία που να συνδέει την έξαρση με το πόσιμο νερό ή τα αστικά λύματα.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και τις δειγματοληψίες, με τις επόμενες να είναι προγραμματισμένες για την 1η Οκτωβρίου, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανοί παράγοντες που ενδέχεται να σχετίζονται με την ασυνήθιστη αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο.

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