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Για τη δημόσια συζήτηση που δημιουργήθηκε γύρω από τις δηλώσεις της σχετικά με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Ελίνα Παπίλα, διευκρινίζοντας τι ειπώθηκε και πώς παρουσιάστηκε, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση ανάμεσά τους.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ, η Ελίνα Παπίλα αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα που απασχόλησε τα μέσα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν, σχετικά με τη φερόμενη «κόντρα» της με τον Γιώργο Λιάγκα. Όπως ξεκαθάρισε, η τοποθέτησή της είχε παρερμηνευθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς δεν είχε εκφράσει την επιθυμία να τον έχει «απεγνωσμένα» καλεσμένο, όπως γράφτηκε και ακούστηκε.

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Η ίδια εξήγησε πως, όταν ρωτήθηκε σε παλαιότερη συνέντευξη για το ποιον θα ήθελε ως καλεσμένο σε εκπομπή της, απάντησε αρχικά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που εκτιμά ιδιαίτερα και θα ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ανέφερε και τον Γιώργο Λιάγκα, κυρίως επειδή βρισκόταν ήδη στο πλαίσιο της συζήτησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν προβλήθηκε ποτέ όπως ακριβώς ειπώθηκε.

Η Παπίλα υποστήριξε πως το τελικό αποτέλεσμα της προβολής της δήλωσης δημιούργησε διαφορετική εντύπωση από την πραγματική της τοποθέτηση. Όπως ανέφερε, η φράση της απομονώθηκε και παρουσιάστηκε με τρόπο που έδωσε μεγαλύτερη ένταση από αυτή που είχε αρχικά, κάτι που την ενόχλησε και την οδήγησε να τοποθετηθεί εκ νέου δημόσια μέσω βίντεο.

Παρά την όποια παρεξήγηση, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα προσωπικό πρόβλημα με τον Γιώργο Λιάγκα. Αντίθετα, αναγνώρισε πως πρόκειται για έναν ισχυρό τηλεοπτικό παράγοντα με ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστεί σε μια συνέντευξη. Επισήμανε επίσης πως τον γνωρίζει από την περίοδο που συνεργαζόταν με τον ΑΝΤ1 και τον περιέγραψε ως ευγενικό άνθρωπο στην προσωπική τους επαφή.

Κλείνοντας, η Ελίνα Παπίλα άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα διογκώθηκε περισσότερο από τα μέσα ενημέρωσης παρά από την ίδια την πραγματικότητα, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε πρόθεση αντιπαράθεσης και ότι η σχέση τους παραμένει τυπική και ομαλή.