Μία γιγαντιαία επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς, που τους έβαζαν να δουλεύουν στα χωράφια, αλλά τους παρακρατούσαν τα διαβατήρια και μεγάλο μέρος των εσόδων τους.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί την επιχείρηση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βοιωτία, Αργολίδα, Ηλεία και Μεσσηνία, κατά τη διάρκεια τής οποίας ήδη έχουν συλλάβει έξι μέλη του κυκλώματος, υπηκόους Πακιστάν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ έχουν περάσει χειροπέδες σε άλλα έξι άτομα για διάφορα αδικήματα και έχουν προχωρήσει σε 170 προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχέσει χρηματικά ποσά, οχήματα, διαβατήρια, αλλά και ποσότητα ναρκωτικών.