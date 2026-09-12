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Την αποχώρησή του από την προεδρία της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» ανακοίνωσε ο Χρήστος Καραδήμας, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Η παραίτηση έγινε επίσημα αποδεκτή κατά τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. Την αποδοχή της παραίτησης έκαναν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Καραδήμα για τη συνεισφορά του στην εταιρεία, καθώς και για τη συνεργασία που είχαν μαζί του.

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Τη θέση του προέδρου σε μεταβατικό επίπεδο αναμένεται να αναλάβει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος. Πρόκειται για οικονομολόγο με σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Ο κ. Χρυσανθόπουλος έχει παράλληλα αποκτήσει διοικητική εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή του σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Μέχρι πρόσφατα, μάλιστα, κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ.