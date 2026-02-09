Καταδικαστική απόφαση εξέδωσε, κατά πλειοψηφία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε βάρος γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για δύο πράξεις απόπειρας βιασμού και μία πράξη βιασμού. Η κρίση περί ενοχής διαμορφώθηκε με τέσσερις ψήφους εναντι τριων που ζητούσαν απαλλαγή, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και του επιβλήθηκε ποινή 4 ετών με αναστολής ως την έφεση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν ευθυγραμμίστηκε με την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του κατηγορουμένου από τις αποδιδόμενες πράξεις. Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας τόνισε ότι, λόγω της απουσίας άμεσων αποδεικτικών μέσων, η δικανική κρίση θα πρέπει να στηριχθεί σε έμμεσους παράγοντες αξιολόγησης της αξιοπιστίας των καταγγελιών.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των παραγόντων αυτών, η εισαγγελική λειτουργός ανέδειξε ως κρίσιμο στοιχείο τη μεταγενέστερη συμπεριφορά των καταγγελλουσών, ιδίως ως προς τις επαφές και τις συναντήσεις που φέρονται να είχαν με τον κατηγορούμενο μετά τον χρόνο τέλεσης των καταγγελλόμενων πράξεων. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, τα στοιχεία αυτά δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την τέλεση των αποδιδόμενων εγκλημάτων.

Σε κλάματα ξέσπασαν οι δύο καταγγέλλουσες, αλλά και η σύζυγος του καταδικασθέντα ηθοποιού.