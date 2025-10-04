Επίθεση με βόμβες μολότοφ, πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα δέχθηκαν στη μία και μισή τα ξημερώματα τού Σαββάτου οι αστυνομικοί των ΜΑΤ, που είχαν βάρδια φύλαξης των γραφείων του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τουλάχιστον δέκα άτομα έκαναν την εμφάνισή τους από την οδό Διδότου και επιτέθηκαν στους ένστολους.

Οι ταραχές συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα στα γύρω στενά και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δεκατέσσερις προσαγωγές. Από τους προσαχθέντες οι εννέα συνελήφθησαν για συμμετοχή στα επεισόδια και άλλοι δύο για απείθεια.