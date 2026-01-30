Η λειτουργία του «100» αποκαταστάθηκε, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε «πέσει» το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Περίπου στις 20:00 η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν εκτός λειτουργίας το 100, λόγω τεχνικής βλάβης και οι πολίτες θα έπρεπε να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 112 για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Σχεδόν 15 λεπτά αργότερα η ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε πως αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής.

❗Σας ενημερώνουμε ότι η τεχνική βλάβη του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, έχει αποκατασταθεί. January 30, 2026

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί ο τηλεφωνικός αριθμός «100» της Άμεσης Δράσης λόγω τεχνικού προβλήματος.

❗Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) January 30, 2026

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες ότι μπορούν να καλούν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί.