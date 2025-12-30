Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης του αγροτικού κόσμου, με αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, ενώ τα μπλόκα σε Ε-65 και Ιονία οδό παραμένουν συμπαγή.

Από σήμερα Τρίτη (30/12) θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών. Στη Νίκαια, οι αγρότες χθες άνοιξαν προσωρινά τους δρόμους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και στη συνέχεια τους έκλεισαν εκ νέου, ενώ πραγματοποίησαν και συμβολική μηχανοκίνητη πορεία προς τη Λάρισα.

Advertisement

Advertisement

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Κλειστή επ’ αόριστον η Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αργυροκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ρήγμα στην ανακοίνωση για τα «14 μπλόκα»

Την ίδια ώρα, αμφισβητείται ευθέως η ανακοίνωση που έκανε λόγο για 14 μπλόκα τα οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από επικοινωνία με εκπροσώπους μπλόκων, αρκετοί παραδέχονται ότι συμμετείχαν στη σύσκεψη, ωστόσο διαφωνούν με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και δεν την υιοθετούν.

Οι βασικές προϋποθέσεις που τέθηκαν για διάλογο αφορούν:

Τιμή ρεύματος στα 7–8 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Φθηνό πετρέλαιο

Πλήρεις αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους

Παράλληλα, ορισμένα από τα μπλόκα που φέρονται να συνυπέγραψαν την ανακοίνωση ενδέχεται να μη συμμετάσχουν στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη, η οποία εξετάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο σε Μάλγαρα ή Σίνδο.

Advertisement

Έντεκα μπλόκα, με αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, απορρίπτουν την πρόταση για άμεσο διάλογο, συντονιζόμενα με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η ένταση αυξήθηκε μετά από δηλώσεις του κ. Τσίλια, ο οποίος άφησε αιχμές περί κομματικής καθοδήγησης, προκαλώντας αντιπαράθεση με εκπρόσωπο του μπλόκου των Μαλγάρων.

Αντίθετα, το μπλόκο των ΜικροΘηβών δήλωσε υποστήριξη στον διάλογο, καλώντας τους συναδέλφους του να πράξουν το ίδιο, ενώ οι αγρότες της Θεσσαλίας τονίζουν ότι παραμένουν ενωμένοι με την Πανελλαδική Επιτροπή.

Από το μπλόκο της Νίκαιας, όπου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί, τονίζεται ότι διάλογος θα γίνει μόνο αν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αναμόρφωση του πακέτου των 160 εκατ. ευρώ.

Advertisement

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε εκ νέου σε διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι καμία λύση δεν θα βρεθεί χωρίς συζήτηση.

Αποκλεισμοί σε τελωνεία

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 χθες (29/12) βράδυ, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο διέρχονταν μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κ.τλ.).

Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Advertisement

Κλειστός για τα φορτηγά παρέμεινε χθες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00 – να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι σήμερα Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Στο κέντρο της Λάρισας τα τρακτέρ απο το μπλόκο της Νίκαιας. Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 (EUROKINISSI)

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί.

Και σήμερα αναμένεται η συνέχιση των κινητοποιήσεων τόσο στους Ευζώνους όσο και στον Προμαχώνα, με διαφοροποιήσεις ενόψει της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Advertisement

Οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν θα «μπλοκάρουν» την κίνηση έως και την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς χθες (29/12) το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Advertisement

Αγρότες έκλεισαν την παρακαμπτήριο του Αχιλλείου-Κιλελέρ, στον δρόμο Λάρισας Βόλου. Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 (EUROKINISSI)

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ)

Advertisement