Με ταχύ ρυθμό και αυξανόμενη ένταση εξελίσσονται οι έρευνες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διευρύνουν σημαντικά το πεδίο των διασταυρώσεων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πέραν των αγροτών και κτηνοτρόφων που έχουν ήδη ενταχθεί στις «γκρίζες λίστες» της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση των κυκλωμάτων που φέρονται να απομυζούν δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ελέγχεται η μεταφορά χρημάτων εντός οικογενειακών δικτύων

Στο επίκεντρο των νέων ερευνών μπαίνουν συγγενικά πρόσωπα των ελεγχόμενων, τα οποία –όπως διαπιστώνεται σε αρκετές περιπτώσεις– εμφανίστηκαν τυπικά ως αγρότες ή κτηνοτρόφοι χωρίς να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, προκειμένου να εισπράξουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ελεγκτές εξετάζουν αν πρόκειται για εικονικές δηλώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ως «όχημα» μεταφοράς χρημάτων εντός οικογενειακών δικτύων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο τίθενται και τρίτα πρόσωπα που υποδείχθηκαν από τους ελεγχόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους ως ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, αλλά και όσοι εμφανίζονται ως ενοικιαστές. Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν οι δηλώσεις αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή αν πρόκειται για προσχηματικές μισθώσεις και εικονική κατοχή γης, με μοναδικό σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων.

Τους προδίδουν οι φορολογικές δηλώσεις που οι ίδιοι έκαναν και οι ψηφιακές διασταυρώσεις

Κομβικό ρόλο στις έρευνες παίζουν οι εκτεταμένες φορολογικές διασταυρώσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα συγκριθούν στοιχεία από τα έντυπα Ε3, Ε9, Ε2 και Ε1 με τις δηλώσεις και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να εντοπιστούν ασυμβατότητες, ανακολουθίες και δηλωθέντα εισοδήματα που δεν δικαιολογούνται από πραγματική αγροτική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών. Οι κινήσεις κεφαλαίων εξετάζονται εξονυχιστικά, με στόχο να αποκαλυφθούν ροές χρημάτων που συνδέονται με επιδοτήσεις, αλλά και πιθανές μεταφορές σε συγγενικά ή συνδεδεμένα πρόσωπα. Στο ίδιο πλαίσιο, αναλύονται στοιχεία που δείχνουν ταχύ και αδικαιολόγητο πλουτισμό, ο οποίος δεν συμβαδίζει με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τη δηλωμένη επαγγελματική δραστηριότητα.

Επεκτείνονται οι έλεγχοι όπου υπάρχει υποψία ή ένδειξη συμμετοχής στους παράνομους μηχανισμούς

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ευρήματα των ελέγχων θα οδηγήσουν στη σύνταξη νέων λιστών με ονόματα, οι οποίες αναμένεται να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα το επόμενο διάστημα. Πηγές αναφέρουν στη HuffPost ότι οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε κάθε πρόσωπο που φέρεται να συνέβαλε, άμεσα ή έμμεσα, στη δημιουργία και λειτουργία του μηχανισμού των παράνομων επιδοτήσεων.