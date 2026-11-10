Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ταυτοποιήθηκε και ο τέταρτος έφηβος δράστης της άγριας ληστείας σε βάρος 20χρονου στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι.

Ο αστυνομικός της ομάδας «Αριάδνη» που μαζί με συνάδελφό του συνέλαβε τους άλλους τρεις εμπλεκόμενους, ηλικίας 17 ετών, ανέφερε ότι τους πλησίασε το θύμα και τους είπε ότι έπεσε θύμα ληστείας.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο ένστολοι βρίσκονταν στην αποβάθρα του σταθμού όταν τους προσέγγισε ο νεαρός, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα ατόμων που τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα. Ένας από τους δράστες συνελήφθη άμεσα, ενώ οι άλλοι δύο επιχείρησαν να διαφύγουν με συρμό του μετρό, πριν ακινητοποιηθούν από τους αστυνομικούς.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή μίας εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέονται με προηγούμενες ληστείες που είχαν γίνει με την απειλή μαχαιριού.

Από την έναρξη της δράσης του σχεδίου «Αριάδνη» στις 19 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 136. 987 ελέγχους στο μετρό, από τους οποίους προέκυψαν 1.763 συλλήψεις, εκ των οποίων 216 αφορούν σε κλοπές και ληστείες.