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Τέσσερις νεαροί, ανάμεσά τους και μία 17χρονη, εμπλέκονται σε βίαιη ληστεία σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι με τους τρεις να έχουν συλληφθεί, ενώ ο τέταρτος, ένας 17χρονος, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση και την επιχείρηση της αστυνομίας, αποτυπώνει την επίθεση και το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε στους χώρους του σταθμού.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή μετά τις 17:30, όταν τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα επιτέθηκαν σε έναν 21χρονο για να του πάρουν την αλυσίδα που φορούσε και την τσάντα που είχε μαζί του. Το θύμα αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον χτυπήσουν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Τελικά, κατάφεραν να του αφαιρέσουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του, πριν απομακρυνθούν από το σημείο.

Στον σταθμό βρίσκονταν αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη». Μετά την υπόδειξη του θύματος, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις στους χώρους του Μετρό.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι αστυνομικοί εντοπίζουν αρχικά έναν από τους δράστες στην αποβάθρα. Την ίδια ώρα, άλλος αστυνομικός καταδιώκει δεύτερο δράστη στους διαδρόμους του σταθμού και καταφέρνει τελικά να τον συλλάβει. Λίγο αργότερα, οι Αρχές εντοπίζουν και συλλαμβάνουν τη γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών, ενώ ο τέταρτος εμπλεκόμενος είναι μόλις 17 ετών και έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.