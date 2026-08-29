Λϊγες ώρες μετά τα εγκαίνια των νέων σταθμών του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, κάποια σκέφτηκαν να βανδαλίσουν έναν από τους πέντε νέους σταθμούς γράφοντας με σπρέι τους τείχους..
Ο σταθμός στην «Αρετσού», εγκαινιάστηκε με εναν μάλλον θλιβερό τρόπο, όπως και κάποιοι σταθμοί στο κέντρο της πόλης όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Μετρό.
Το περιστατικό καταγράφηκε ενώ η νέα γραμμή διανύει μόλις τη δεύτερη ημέρα λειτουργίας της, με τους πέντε νέους σταθμούς να έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.