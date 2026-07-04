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Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εκρήξεις μετέτρεψαν το κλιμακοστάσιο σε καμινάδα, προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτίριο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο ένοικος εντόπισε την κόρη του θύματος σε κατάσταση σοκ στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του και κάλεσε σε βοήθεια.

Οι ένοικοι αναμένουν την εξιχνίαση της υπόθεσης από τις αρχές, δηλώνοντας πως δεν είχαν δεχθεί προηγούμενες απειλές.

Ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, οι κάτοικοι προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκαριστικό γεγονός της απώλειας ανθρώπινης ζωής.

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Νέα συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει στη μαρτυρία του ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένοικος της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Ο ίδιος, που νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο και πήρε εξιτήριο, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένοικοι, τις εκρήξεις, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της κόρης του θύματος.

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«Η ανθρώπινη απώλεια τα σκιάζει όλα»

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι οι ένοικοι περιμένουν την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στην πολυκατοικία.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.

«Άκουσα την έκρηξη και το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν τη νύχτα της επίθεσης, ο ένοικος ανέφερε ότι κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται.

«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.

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Όπως περιέγραψε, οι καπνοί γέμισαν αμέσως το κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.

Η διάσωση της Αφροδίτης Νέστορα

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Ο ίδιος περιέγραψε και τις στιγμές κατά τις οποίες η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά τους αναζητώντας διέξοδο.

«Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νεαρή γυναίκα είχε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς για τους γονείς της.

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Αναφερόμενος στην περιοχή και στην πολυκατοικία, ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ στο παρελθόν απειλές ή άλλα περιστατικά που θα προμήνυαν μια τέτοια επίθεση.

«Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.

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