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Οι αστυνομικές υπηρεσίες διεξάγουν εντατικές έρευνες σε όλα τα πεδία ώστε να οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Ο υπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο εμφάνισης νέου κύματος τρομοκρατίας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μεμονωμένη εγκληματική ενέργεια.

Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά τις καταλήψεις και τα οπαδικά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη μέσω της αυστηρής νομοθεσίας και των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Τα άτομα που υποκινούν τη βία εκμεταλλεύονται νέα παιδιά, προωθώντας ιδεολογίες μίσους που οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα για την ανθρώπινη ζωή.

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«Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι, είναι υπόσχεση δική μου, των Υπηρεσιών, της Δημοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

«Θρηνούμε για την τραγική απώλεια, με τόσο άδικο τρόπο, μιας αθώας γυναίκας. Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει και τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι δράστες και να υπάρξει εξιχνίαση και η παράδοση των κατηγορουμένων στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε στο Mega ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

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«Η δημοκρατία απαιτεί δικογραφίες, δίκαιη δίκη και αποδείξεις έτσι ώστε αυτοί που θα βρεθούν να παραπεμφθούν και να δικαστούν από την ελληνική Δικαιοσύνη κατά το Σύνταγμα».

Σε ερώτηση για το αν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα νεοτρομοκρατίας, ο υπουργός απάντησε «κατηγορηματικά όχι» και τόνισε ότι «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην Ελλάδα και δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη πριν από 3 χρόνια υπήρχαν δεκάδες καταλήψεις με σκληρά άτομα τα οποίοι χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια και καταφύγια τις καταλήψεις αυτές».

«Υπήρχαν καταλήψεις ενεργές και σκληρές και μέσα στο πανεπιστήμιο. Σήμερα το πανεπιστήμιο κλείνει στις 22:00 το βράδυ για όλα», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφέρθηκε και στο οπαδικό ζήτημα στη Θεσσαλονίκη λέγοντας ότι «είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σε ύφεση με την έννοια ότι η αυστηρή νομοθεσία, αυστηρότητα και οι επιχειρήσεις της αστυνομίας αλλά και η θετική στάση ΠΑΕ και ΚΑΕ, οδήγησε στο φαινόμενο που βλέπουμε σήμερα. Να μην υπάρχουν επεισόδια και σύνδεσμοι που ήταν φυτώρια εγκληματιών και εγκλημάτων».

Μίλησε για μία κατηγορία που υπάρχει χαρακτηρίζοντας αυτούς που την απαρτίζουν «νοσταλγούς της παλιάς κατάστασης» και εξήγησε ότι πρόκειται για άτομα που είναι «κανονικοί αναρχικοί εκ των οποίων και εγκληματίες που έχουν θητεύσει σε φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες και δεν εμφανίζονται χωρίς ωστόσο να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους».

«Αυτοί βάζουν νέα παιδιά προκειμένου να δράσουν κατά αυτό τον τρόπο. Να όμως που και τα γκαζάκια σκοτώνουν».

«Χθες με εξαίρεση μία περίπτωση όλη η Βουλή ήταν ομόθυμη στην καταδίκη αυτών των γεγονότων», κατέληξε ο υπουργός.