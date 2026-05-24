Χειροπέδες σε ένα 40χρονο πέρασε η αστυνομία χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς παρίστανε το στρατιωτικό. Μετά τη σύλληψή σχηματίστηκε δικαογραφία για αντιποίηση Αρχής και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε και εξοπλισμό που παρέπεμπε σε οχήματα και προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο άνδρας κυκλοφορούσε με όχημα που είχε εγκατεστημένα φωτεινά και ηχητικά σήματα παρόμοια με αυτά της ΕΛ.ΑΣ., ενώ είχε στην κατοχή του μεταλλική ταυτότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλεξίσφαιρο γιλέκο μπλε χρώματος, χειροπέδες, ασύρματο VHF χειρός ρυθμισμένο στη συχνότητα του κέντρου έκτακτων περιστατικών της ΕΛ.ΑΣ. και χειροβομβίδα καπνού.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) σε συνεργασία με την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (ΟΜ.Α.Ε.) του Λιμενικού. Ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι το όχημα που οδηγούσε ανήκε στον στρατό, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι είχε κόκκινες πινακίδες και ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα κατασχέθηκαν: δύο ζεύγη φωτεινών σημάτων με τηλεχειριστήριο, φορητό σύστημα φωτεινών σημάτων μπλε-κόκκινου, σύστημα μεγαφώνου για ηχητικά σήματα, χειροπέδες με κλειδί, αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροβομβίδα καπνού δεμένη με δεματικό. Η χειροβομβίδα πρόκειται να παραδοθεί σε αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον 40χρονο να οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση των κατηγοριών.