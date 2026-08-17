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Ένταση και επεισόδιο με επίθεση σε αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συλληφθούν πέντε άτομα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν επεισόδιο, να αντιστάθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών και να επιχείρησαν να διαφύγουν.

Πρόκειται για πέντε Ρομά ηλικίας από 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για, κατά περίπτωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωση φυλακισμένου και διατάραξη κοινής ησυχίας.

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Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Αυγούστου 2026, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας κλήθηκαν στην περιοχή του Φοίνικα για διατάραξη κοινής ησυχίας, αλλά και για επεισόδιο που είχε προηγηθεί.

Στο σημείο εντοπίστηκαν τα πέντε άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, ενώ δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις τους. Στη συνέχεια φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και να άσκησαν σωματική βία, επιχειρώντας παράλληλα να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, 40χρονος από τους συλληφθέντες φέρεται να βοήθησε άλλο άτομο να διαφύγει, αποτρέποντας τη σύλληψή του.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν και μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα.

Είχε προηγηθεί επίθεση σε 60χρονο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ασκήσει σωματική βία σε 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να τους είχε ζητήσει να σταματήσουν την έντονη φασαρία που προκαλούσαν.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης. Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.