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Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» καθώς και του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής: ΕισιτήριαΜετρό

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Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

-από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00, -από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00, -από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32, -από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19, -από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 & -από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

-από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43, -από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,

-από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54, -από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03, -από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49, -από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07, -από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34, -από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38, -από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 & -από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του Τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “Σύνταγμα”:

-προς Πικροδάφνη στη 01:40, -προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και -προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.